الداخلية تكشف حقيقة بيان تحذير المواطنين من عصابة سرقة المنازل تحت تهديد السلاح
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة بيان منسوب لها يتضمن تحذير المواطنين من إحكام غلق أبواب منازلهم وعدم استعمال المصاعد مع أى شخص غريب.
تابعت الأجهزة الامنية رصد إعادة تداول بيان منسوب لوزارة الداخلية على مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن تحذير المواطنين من إحكام غلق أبواب منازلهم، وعدم استعمال المصاعد مع أى شخص غريب بدعوى وجود تشكيل عصابى يزعم أفراده بأنهم تابعون لشركة المياه، أو أنهم عمال لتغيير المصابيح الكهربائية مجانًا، ويقومون بسرقة المنازل تحت تهديد السلاح.
وبالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات وأن ما تم إعادة تداوله فى هذا الشأن "قديم وسبق نفيه وتوضيح حقيقته" كما سبق تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى منذ عدة سنوات بعدد من الدول العربية، وقد قامت الجهات المعنية بتلك الدول بنفى تلك الادعاءات.
وجار إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك الادعاءات.
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