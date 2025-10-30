شراقي: استمرار التوسع الإثيوبي في بناء السدود يهدد الأمن المائي للقارة السمراء

أكد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أن إثيوبيا تمتلك نحو 12 نهرًا رئيسيًا، منها ثلاثة فقط تصب في نهر النيل، بينما التسعة الأخرى لا علاقة لها به، ومع ذلك تُصر أديس أبابا على افتعال الأزمات المائية مع جميع جيرانها، في نهج يعكس سياسة توسعية متعنتة في إدارة الموارد المائية.

نهر أومو.. شريان كيني تحت التهديد

وأوضح شراقي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «خط أحمر» تقديم محمد موسى، المذاع على قناة الحدث اليوم، أن من أبرز تلك الأنهار نهر أومو الذي يتجه جنوبًا نحو كينيا ويُعد المصدر الرئيسي لبحيرة توركانا، أكبر بحيرة في المناطق الصحراوية، ويعتمد عليها مئات الآلاف من الكينيين في الزراعة والصيد ومصادر الحياة اليومية.

وأشار إلى أن إثيوبيا أقامت ثلاثة سدود سابقة على هذا النهر، أحدثت تأثيرات سلبية واضحة على منسوب البحيرة وعلى حياة المجتمعات المحلية، دون أي تشاور أو اتفاق مسبق مع الجانب الكيني، مما يعكس تجاهلًا متعمدًا للقوانين الدولية المنظمة للأنهار المشتركة.

نهج متكرر مع مصر والسودان والصومال

وأضاف أستاذ الموارد المائية أن أديس أبابا تكرر النهج ذاته في جميع مشروعاتها المائية، سواء في سد النهضة مع مصر والسودان، أو في مشاريع أخرى مع كينيا والصومال، ماضية في تنفيذ السدود دون أي تنسيق أو مراعاة لحقوق دول المصب.

تهديد مباشر للأمن المائي الإفريقي

واختتم شراقي تصريحاته مؤكدًا أن استمرار هذا النهج الإثيوبي يهدد الأمن المائي الإقليمي في إفريقيا بأكملها، مشيرًا إلى أن التنمية الحقيقية لا يمكن أن تُبنى على حساب حقوق الشعوب واستقرار دول الجوار، وأن السياسات الأحادية في بناء السدود لن تجلب لإثيوبيا سوى العزلة والصدام الدولي.

