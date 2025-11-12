تعليقا على انتخابات النواب، عاطف مغاوري: فكرة التعددية لم تتبلور حتى الآن والمشهد العام منزوع الدسم

18 حجم الخط

كشف النائب عاطف مغاوري، نائب رئيس حزب التجمع، سر ضعف تمثيل أحزاب المعارضة في القائمة الوطنية، قائلا: إن التجربة أثبتت أن الأحزاب المهيمنة بينها حبل سرى يربط بين الأحزاب التى تملك الأكثرية، وهذا أمر لمسناه منذ البرلمان السابق لكن بشكل عام، فالوضع يقول إنه تحالف انتخابى مرتبط بالانتخابات فقط، أي لن ييستمر، وسيعود كل حزب الى مبادئه الحزبية، وهذا رأيناه أيضا فى المجلس السابق، خاصة أن هناك مبررات سياسية لكل حزب لهذا التحالف، منها الأوضاع الحالية التى تمر بها المنطقة والتحديات المحيطة بنا، وبالتالى الأحزاب التقليدية أو القديمة لم يتراجع دورها، كما يعتقد البعض.

أسباب تراجع دور الأحزاب التقليدية القديمة

وأكد مغاوري، فى تصريح لـ"فيتو"، أن تراجع دور الأحزاب التقليدية القديمة وبزوغ نجم الأحزاب الجديدة، للأسف الشديد هذا أمر يخضع لمن يدير هندسة القائمة، وليست للآخرين، والدور السياسي المحدد، ولذلك نرى أن صعود أحزاب وليدة وحديثة العهد، وحصولها على العديد من المقاعد لا تحصل عليها أحزاب قديمة لعبت دورا مؤثرا فى الحياة السياسية عبر سنوات طويلة، سواء فى الشارع السياسي، أو تحت قبة البرلمان، وهو الأمر الذى يعني أن فكرة التعددية لم تتبلور حتى الآن، وهو الامر الذى جعل المرشحين يتنقلون بين الأحزاب، وبالتالي هو الأمور تجعل المشهد العام منزوع الدسم.

نظام القوائم النسبية غير المشروطة كان سيفتح المجال لتمثيل الغالبية العظمى من الاحزاب

وعن الانتقادات التى وجهت للقوائم بسبب ترشح بعض الأسماء في أماكن وداوئر بعيدة عن إقامتهم، ولايعرفهم الناخبون، قال النائب عاطف مغاوري: هذا الكلام صحيح، وذلك بسبب عوامل ذاتية خاصة بالحزب، فكل حزب له عوامل خاصة به لا يمكن عزله عن المناخ العام، ونحن كحزب التجمع مازال موقفنا كما هو، حيث كنا نرى أهمية إصدار قانون الانتخابات، وتقسيم الدوائر، وتحفظنا من اجل ذلك، ولا يمكن أن نتحدث عن التمثيل النيابي، والقرار هو قرار الحزب وليس الناخب الذى يمول حملة مرشحه، فضلا عن اننا طالبنا بإجراء الانتخابات وفقا لنظام القوائم النسبية غير المشروطة، فهذا سيفتح المجال لتمثيل الغالبية العظمى من الاحزاب؛ لأن نظام القوائم المغلقة يتجاهل أصوات 49% من الناخبين للقائمة التى تحصل على 51% من الأصوات.

