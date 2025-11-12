أخدهم في طريقه، أتوبيس طائش يدهس 4 سيارات ملاكي بالمقطم

18 حجم الخط

اصطدم أتوبيس بـ 4 سيارات ملاكي كانت متوقفة على جانب الطريق في المقطم، دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات المرور بلاغًا من الأهالي يفيد بوقوع حادث تصادم بين أتوبيس و4 سيارات ملاكي بطريق المقطم، وانتقلت الأجهزة الأمنية، وقيادات المرور إلى موقع الحادث، وتم الدفع بونش لرفع السيارات المتضررة وإعادة تسيير الحركة المرورية.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن الحادث نتج عن اختلال عجلة القيادة بيد السائق، ما أدى إلى فقدانه السيطرة على الأتوبيس واصطدامه بعدة سيارات متوقفة على جانب الطريق، وتتج عنه تلفيات مادية بالسيارات دون أي إصابات بشرية.

وتواصل الخدمات المرورية سحب السيارات،عبر أوناش الإدارة وإعادة تسيير الحركة المرورية، لتنظيم حركة المركبات بعد اصاب الحادث الطريق بزحام، مروري.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة للتحقيق حول الواقعة.

