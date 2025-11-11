بدء عمليات الفرز في لجنة مدرسة محمود مرزوق بالإسكندرية بانتخابات النواب (صور)

18 حجم الخط

أغلقت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بمحافظة الإسكندرية مساء اليوم، باب التصويت في اليوم الثاني والأخير من الانتخابات، وبدأت أعمال فرز الأصوات داخل اللجان الفرعية وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة.

فيتو أجرت بثا مباشرا لرصد لحظة فرز الأصوات بمدرسة اللواء محمود مرزوق بمحطة مصر.

شهدت الساعة الأخيرة من يوم التصويت إقبالًا كثيفًا من المواطنين على صناديق الاقتراع، وسط أجواء احتفالية وطنية عكست حرص الناخبين على المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستوري.

وعلى مدار يومي التصويت، تصدّر الشباب والسيدات وكبار السن المشهد الانتخابي بمحافظة الإسكندرية، حيث حرصوا على التواجد أمام اللجان منذ الصباح الباكر، حاملين الأعلام المصرية وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مشهد يعبر عن دعمهم للدولة المصرية ومؤسساتها، وتأكيدهم على أهمية المشاركة السياسية في بناء المستقبل.

وأجريت انتخابات مجلس النواب في محافظة الإسكندرية من ٥ دوائر انتخابية تضم ٥ لجان عامة و٣١٦ مقرًا انتخابيًا و٥٥٨ لجنة فرعية، بإجمالي ٤,٤٧٥,٤٤٤ ناخبًا لهم حق التصويت.

