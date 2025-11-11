الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بدء عمليات الفرز في لجنة مدرسة محمود مرزوق بالإسكندرية بانتخابات النواب (صور)

بدء عمليات الفرز
بدء عمليات الفرز في لجنة مدرسة محمود مرزوق بالإسكندرية
18 حجم الخط

أغلقت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بمحافظة الإسكندرية مساء اليوم، باب التصويت في اليوم الثاني والأخير من الانتخابات، وبدأت أعمال فرز الأصوات داخل اللجان الفرعية وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة.

غنيم: المتحف الكبير أثبت أن مصر على قمة القوى الناعمة والدبلوماسية الثقافية

وزير الشئون الاستراتيجية بحكومة نتنياهو يستقيل من منصبه

 

فيتو أجرت بثا مباشرا لرصد لحظة فرز الأصوات بمدرسة اللواء محمود مرزوق بمحطة مصر.

شهدت الساعة الأخيرة من يوم التصويت إقبالًا كثيفًا من المواطنين على صناديق الاقتراع، وسط أجواء احتفالية وطنية عكست حرص الناخبين على المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستوري.

وعلى مدار يومي التصويت، تصدّر الشباب والسيدات وكبار السن المشهد الانتخابي بمحافظة الإسكندرية، حيث حرصوا على التواجد أمام اللجان منذ الصباح الباكر، حاملين الأعلام المصرية وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مشهد يعبر عن دعمهم للدولة المصرية ومؤسساتها، وتأكيدهم على أهمية المشاركة السياسية في بناء المستقبل.

وأجريت  انتخابات مجلس النواب في محافظة الإسكندرية من ٥ دوائر انتخابية تضم ٥ لجان عامة و٣١٦ مقرًا انتخابيًا و٥٥٨ لجنة فرعية، بإجمالي ٤,٤٧٥,٤٤٤ ناخبًا لهم حق التصويت.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسكندرية انتخابات مجلس النواب مجلس النواب

مواد متعلقة

شواطئ مصيف بلطيم تتزين برسومات 800 طالب تجسد العلاقة بين مصر والهند (صور)

غنيم: المتحف الكبير أثبت أن مصر على قمة القوى الناعمة والدبلوماسية الثقافية

وزير الشئون الاستراتيجية بحكومة نتنياهو يستقيل من منصبه

الأكثر قراءة

برق ورعد، الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من طقس الخميس والجمعة (فيديو)

موعد مباراة منتخب مصر أمام سويسرا في كأس العالم للناشئين والقناة الناقلة

مصادرة 288 توك توك و35 سكوتر كهربائيا مخالف بالقاهرة (صور)

وزير الثقافة يدلي بصوته في انتخابات النواب بلجنة هيئة مشروعات التعمير (صور)

منافس مصر، تفاصيل مشوار سويسرا في دور المجموعات بكأس العالم للناشئين

"الوطنية للانتخابات": إعلان الحصر العددي للأصوات دون إصدار نتائج رسمية داخل اللجان

موعد إجراء قرعة دور الـ32 في كأس العالم للناشئين بـ قطر

الخميس، تجارة عين شمس تستضيف الداعية مصطفى حسني في لقاء مفتوح

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء في بورصة لندن

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في البورصات العالمية

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

المزيد

انفوجراف

أهداف الدوري الإنجليزي بعد 11 جولة وقبل التوقف الدولي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأوقاف تنظم 676 ندوة لنشر الوعي الديني والأخلاقي عبر وسائل التواصل

الإفتاء توضح المراد من قوله تعالى ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾

هل يجوز تنفيذ وصية الأم بعدم حضور ابنها جنازتها؟، أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية