الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

غنيم: المتحف الكبير أثبت أن مصر على قمة القوى الناعمة والدبلوماسية الثقافية

د. أحمد غنيم
د. أحمد غنيم
18 حجم الخط

أكد الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، أن افتتاح المتحف المصري الكبير أثبت أن هناك تعطش ورغبة شديدة لدى المصريين في العودة إلى الأصول القديمة وإحياء التراث، لافتا إلى أنه منارة عالمية ثقافية للثقافة والتراث. 

وأضاف غنيم خلال محاضرة ألقاها اليوم بقاعة الاحتفالات الكبرى، بـ جامعة القاهرة، ان المتحف الكبير يحتوي على الكثير من الرسائل التي توجهها مصر للعالم، من بينها التأكيد على أننا نمتلك حضارة لا ينافسنا فيها أحد وأننا على قمة القوى الناعمة والدبلوماسية الثقافية.

المتحف الكبير مشروع قومي مختزل في شكل متحف

ولفت غنيم إلى أنه بالإضافة لذلك فإن منطوق قانون المتحف يؤكد أنه منارة حقيقية في عدة مجالات هي الحضارة والترميم والآثار، موضحا أنه مشروع قومي مختزل في شكل متحف مما يجعله أهم متحف في العالم.

وأشار إلى أن مختلف جهات ومؤسسات الدولة تعاونت وتكاتفت من أجل إنشاء المتحف المصري الكبير وافتتاحه، حيث تعاونت وزارات الاتصالات والمالية والكهرباء والدفاع والداخلية والتنمية المحلية والبيئة والتعليم العالي والخارجية والمحافظات والقطاع الخاص، مما يؤكد قدرة المصريين على إنجاز العمل الجماعي بتناغم شديد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المتحف المصري الكبير جامعة القاهرة المتحف الكبير

مواد متعلقة

مدبولي يوجه رسالة للمواطنين بشأن الممارسات السلبية في المتحف المصري الكبير

رئيس جامعة القاهرة يستقبل سفير كازاخستان لبحث تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي

الأكثر قراءة

برق ورعد، الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من طقس الخميس والجمعة (فيديو)

موعد مباراة منتخب مصر أمام سويسرا في كأس العالم للناشئين والقناة الناقلة

مصادرة 288 توك توك و35 سكوتر كهربائيا مخالف بالقاهرة (صور)

وزير الثقافة يدلي بصوته في انتخابات النواب بلجنة هيئة مشروعات التعمير (صور)

منافس مصر، تفاصيل مشوار سويسرا في دور المجموعات بكأس العالم للناشئين

"الوطنية للانتخابات": إعلان الحصر العددي للأصوات دون إصدار نتائج رسمية داخل اللجان

موعد إجراء قرعة دور الـ32 في كأس العالم للناشئين بـ قطر

الخميس، تجارة عين شمس تستضيف الداعية مصطفى حسني في لقاء مفتوح

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء في بورصة لندن

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في البورصات العالمية

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

المزيد

انفوجراف

أهداف الدوري الإنجليزي بعد 11 جولة وقبل التوقف الدولي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأوقاف تنظم 676 ندوة لنشر الوعي الديني والأخلاقي عبر وسائل التواصل

الإفتاء توضح المراد من قوله تعالى ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾

هل يجوز تنفيذ وصية الأم بعدم حضور ابنها جنازتها؟، أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية