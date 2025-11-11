غنيم: المتحف الكبير أثبت أن مصر على قمة القوى الناعمة والدبلوماسية الثقافية

18 حجم الخط

أكد الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، أن افتتاح المتحف المصري الكبير أثبت أن هناك تعطش ورغبة شديدة لدى المصريين في العودة إلى الأصول القديمة وإحياء التراث، لافتا إلى أنه منارة عالمية ثقافية للثقافة والتراث.

وأضاف غنيم خلال محاضرة ألقاها اليوم بقاعة الاحتفالات الكبرى، بـ جامعة القاهرة، ان المتحف الكبير يحتوي على الكثير من الرسائل التي توجهها مصر للعالم، من بينها التأكيد على أننا نمتلك حضارة لا ينافسنا فيها أحد وأننا على قمة القوى الناعمة والدبلوماسية الثقافية.

المتحف الكبير مشروع قومي مختزل في شكل متحف

ولفت غنيم إلى أنه بالإضافة لذلك فإن منطوق قانون المتحف يؤكد أنه منارة حقيقية في عدة مجالات هي الحضارة والترميم والآثار، موضحا أنه مشروع قومي مختزل في شكل متحف مما يجعله أهم متحف في العالم.

وأشار إلى أن مختلف جهات ومؤسسات الدولة تعاونت وتكاتفت من أجل إنشاء المتحف المصري الكبير وافتتاحه، حيث تعاونت وزارات الاتصالات والمالية والكهرباء والدفاع والداخلية والتنمية المحلية والبيئة والتعليم العالي والخارجية والمحافظات والقطاع الخاص، مما يؤكد قدرة المصريين على إنجاز العمل الجماعي بتناغم شديد.

