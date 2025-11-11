شواطئ مصيف بلطيم تتزين برسومات 800 طالب تجسد العلاقة بين مصر والهند (صور)

18 حجم الخط

تزينت شواطئ مصيف بلطيم ببورتريهات ورسومات ل800 من طلاب وطالبات التربية والتعليم بكفر الشيخ، عبر الطلاب خلال أعمالهم الفنية عن عمق العلاقات الثقافية بين مصر والهند، وما يجمع الشعبين من روابط تاريخية وحضارية.

جاء ذلك خلال مسابقة (لمحات من الهند) في إطار التعاون بين وزارة التربية والتعليم، الممثل في مكتب مستشار التربية الفنية بالوزارة، ومركز مولانا آزاد الثقافى الهندى التابع لسفارة الهند بالقاهرة، بتوجيهات اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وإشراف الدكتور علاء جوده، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

حيث شهد مصيف بلطيم مسابقة فنية للرسم بمشاركة 800 طالب وطالبة بجميع مدارس إدارتي بلطيم والبرلس.

أكد الدكتور علاء جوده، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن المسابقة تهدف إلى تنمية الإبداع الفني لدى الطلاب، وتعزيز قيم التسامح والتنوع الثقافي، إلى جانب ترسيخ مفاهيم التعاون الدولي من خلال الفن كوسيلة للتواصل بين الشعوب.

وأضاف عصام عبد المنجي أحمد، الملحق الثقافي بالسفارة الهندية، أن الطلاب عبروا من خلال رسوماتهم عن الهند والروابط التي تصل بين مصر والهند، ومسابقة لمحات من الهند إحدى أفضل الفعاليات التي ينظمها المركز الثقاف، فهي تمنح فرصة لتشجيع وتنمية المواهب الفنية بين الشباب، كما أنها تخلق أيضًا ارتباطًا فريدًا من نوعه، آملًا أن يستمر مع هؤلاء الأطفال حتى يكبروا وأن يكون عاملا فاعلا على تعزيز علاقات الصداقة الخاصة التي تجمع بين شعبى مصر والهند.

جدير بالذكر أن المسابقة أقيمت العام الماضي بإدارة فوه، وأُعلن عن فوز 22 طالبا و8 مشرفين على مستوى الدولتين" هند ومصر"، خلال المسابقة التي أقيمت بمحافظة كفر الشيخ، وهو أكثر محافظة فاز بها على مستوى الجمهورية، من الطلاب المشاركين في المسابقة.

ويتضمن البرنامج كل عام أنشطة ضمن لمحات من الهند في إطار التعاون الثقافي بين مصر والهند، ويتم توزيع ورق رسم وألوان على الطلاب من السفارة الهندية،ويرسم الطلاب لوحات عن الثقافة المصرية الهندية، وفقرات موسيقية هندية مصرية.

