بث مباشر، بدء عمليات فرز الأصوات باللجان الفرعية في انتخابات مجلس النواب

بدأت لجان الاقتراع في نهاية اليوم الثاني والأخير من التصويت بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، عمليات فرز أصوات الناخبين.

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات غلق لجان الاقتراع في تمام التاسعة مساء في نهاية اليوم الثاني والأخير من التصويت بانتخابات المرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب 2025، وبدأت عمليات فرز الأصوات باللجان الفرعية.

ومع حلول الساعة التاسعة مساءً يبدأ رؤساء اللجان الفرعية إجراءات غلق لجان الاقتراع في انتخابات مجلس النواب 2025 وفقًا لما أقرته الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتُجرى عملية فرز الأصوات داخل اللجان الفرعية بإشراف رئيس اللجنة وبحضور أمناء اللجنة ومندوبي المرشحين الصادر لهم توكيل من مصلحة الشهر العقاري، وذلك فور غلق صناديق الاقتراع بانتخابات مجلس النواب 2025.



خطوات فرز الأصوات في اللجان الفرعية لانتخابات مجلس النواب 2025

وتُجري اللجان الفرعية عملية فرز الأصوات فور انتهاء التصويت، وذلك تحت إشراف رئيس اللجنة الفرعية،، بحضور أمناء اللجنة ومندوبي المرشحين أو القوائم وممثلي وسائل الإعلام والمتابعين المصرح لهم من الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويبدأ رئيس اللجنة بتحديد صناديق الاقتراع التي سيتم البدء في فرزها، ومراجعة أرقام الأقفال البلاستيكية المُغلقة بها، وفق ما هو مثبت في محضر إجراءات اللجنة (نموذج 8 ش).

يتم فض الأقفال البلاستيكية لصناديق الاقتراع، صندوقًا تلو الآخر، حسب النظام (فردي أو قوائم).

تُفرغ محتويات كل صندوق بالكامل على الطاولة، ويتم عرض الصندوق على الحضور للتأكد من أنه أصبح فارغًا تمامًا.

تُفرد بطاقات الاقتراع المطوية، واحدة تلو الأخرى، على ظهرها، للتحقق من وجود خاتم اللجنة أو توقيع رئيسها.

تُقسَّم البطاقات إلى مجموعتين: أصوات صحيحة، وأصوات باطلة.

