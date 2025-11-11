وزير الثقافة يدلي بصوته في انتخابات النواب بلجنة هيئة مشروعات التعمير (صور)

الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
أخبار مصر

وزير الثكافة يدلي بصوته في انتخابات النواب بلجنة هيئة مشروعات التعمير (صور)

وزير الثقافة يدلي
وزير الثقافة يدلي بصوته فى انتخابات مجلس النواب , فيتو
أدلي وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو بصوته فى انتخابات مجلس النواب  2025 التي انطلقت مرحلتها الأولى صباح  أمس الاثنين في 14 محافظة.

وأدلي وزير الثقافة بصوته باللجنة المتواجدة في مقر بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية

وبلغ إجمالي الناخبين المقيدين الذين لهم حق التصويت في المحافظات الأربع عشرة 35 مليونًا و279 ألفًا و922 ناخبًا.

محافظات المرحلة الأولى في انتخابات مجلس النواب

وتشمل محافظات المرحلة الأولى كلًّا من: “الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح”.

ويبلغ عدد المرشحين بالنظام الفردي في هذه المرحلة 1281 مرشحًا يتنافسون على المقاعد المخصصة للدوائر الفردية، بينما خُصص لنظام القوائم 142 مقعدًا موزعة على قطاعات غرب الدلتا وشمال ووسط وجنوب الصعيد.  

 

وتخوض المنافسة في نظام القوائم قائمة واحدة هي القائمة الوطنية من أجل مصر وتضم 40 مرشحًا في دائرة غرب الدلتا، و102 مرشح في دائرة الصعيد.

وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة انتخابات المرحلة الأولى ونشرها في الجريدة الرسمية يوم الثلاثاء 18 نوفمبر، على أن تُقدَّم الطعون الانتخابية خلال 48 ساعة من تاريخ الإعلان ليكون آخر موعد لتقديمها 20 نوفمبر.

الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الأولى في انتخابات مجلس النواب نتخابات مجلس النواب محافظات المرحلة الأولى في انتخابات مجلس النواب

