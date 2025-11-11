نشوب حريق في مخزن دراجات نارية على طريق سمنود المنصورة

18 حجم الخط

نجحت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية في السيطرة على حريق اندلع داخل مخزن دراجات نارية بطريق سمنود المنصورة السريع دون وقوع أي خسائر في الأرواح أو إصابات.

وتلقى اللواء أشرف نصر مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة سمنود يفيد بورود بلاغ لغرفة العمليات بنشوب حريق داخل مخزن موتوسيكلات يملكه المواطن أحمد البدوي.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية وسيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ حيث دفعت إدارة الحماية المدنية بـ 6 سيارات إطفاء للتعامل مع الحريق.

وتبين من الفحص تصاعد أعمدة الدخان والنيران من داخل المخزن قبل أن تتمكن القوات من السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمحال والعقارات المجاورة.

وتواصل الحماية المدنية عمليات التبريد حاليا لضمان عدم تجدد الاشتعال.

