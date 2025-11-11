الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
حوادث

نشوب حريق في مخزن دراجات نارية على طريق سمنود المنصورة

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق داخل مخزن دراجات نارية بطريق سمنود المنصورة
نجحت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية في السيطرة على حريق اندلع داخل مخزن دراجات نارية بطريق سمنود المنصورة السريع دون وقوع أي خسائر في الأرواح أو إصابات.

محافظ الغربية يتابع حادث انهيار سقف مصنع على العمال بالمحلة ويزور المصابين بالمستشفى (صور)

محافظ الغربية: دعم الفلاح أولوية، ونسعى لتعميم الميكنة الحديثة لخدمة الزراعة وتوفيرها بالتقسيط

وتلقى اللواء أشرف نصر مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة سمنود يفيد بورود بلاغ لغرفة العمليات بنشوب حريق داخل مخزن موتوسيكلات يملكه المواطن أحمد البدوي. 

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية وسيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ حيث دفعت إدارة الحماية المدنية بـ 6 سيارات إطفاء للتعامل مع الحريق.

وتبين من الفحص تصاعد أعمدة الدخان والنيران من داخل المخزن قبل أن تتمكن القوات من السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمحال والعقارات المجاورة. 

وتواصل الحماية المدنية عمليات التبريد حاليا لضمان عدم تجدد الاشتعال.

