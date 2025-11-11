2 مليون جنيه خسائر مبدئية، حريق ضخم يلتهم مخزن ملابس بالمحلة الكبرى

18 حجم الخط

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية من السيطرة على حريق ضخم اندلع داخل مخازن ملابس بقرية نمرة البصل التابعة لمركز المحلة الكبرى بعد جهود استمرت لعدة ساعات متواصلة لاحتواء النيران ومنع امتدادها للمنازل والمحال المجاورة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ بنشوب حريق بأحد المخازن بقرية نمرة البصل.

على الفور، انتقلت قوات الأمن بمحافظة الغربية لموقع الحادث، وتمت السيطرة علي الحريق بمساعدة الأهالي، فيما أسفرت المعاينة الأولية عن تقدير الخسائر المادية بنحو مليوني جنيه، ولم يسفر الحادث عن أي إصابات بشرية.

وتواصل الأجهزة المعنية إجراء عمليات التبريد والفحص لمعرفة أسباب اندلاع الحريق، بينما تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

