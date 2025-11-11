أتالانتا الإيطالي يكشف عن مدربه الجديد

18 حجم الخط

أعلن نادي أتالانتا الإيطالي رسميًا، مساء اليوم الثلاثاء، عن تعيين رافاييلي بالادينو، مديرًا فنيًا جديدًا للفريق، حتى صيف 2027.

بالادينو يحل خلفا لإيفان يوريتش

ويخلف بالادينو نظيره إيفان يوريتش، الذي أُقيل من منصبه أمس الإثنين، بعد سبعة مباريات دون فوز في الدوري الإيطالي، ليحتل الفريق المركز الثالث عشر.

وجاء قرار إقالة يوريتش بعد يومين من خسارته على أرضه بنتيجة 3-0 أمام ساسولو الصاعد حديثًا.

مسيرة بالادينو التدريبية

وحقق بالادينو (41 عامًا) نجاحًا كبيرًا مع مونزا وفيورنتينا، لكنه غادر الأخير بشكل مفاجئ بعد أن قاد الفيولا إلى المركز السادس والوصول إلى نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي الموسم الماضي.

وسيخوض بالادينو أول مباراة له ضد نابولي، حامل اللقب، الأسبوع المقبل بعد فترة التوقف الدولي.

