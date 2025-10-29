الأربعاء 29 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الدوري الإيطالي، ميلان يسقط في فخ التعادل 1-1 أمام مضيفه أتالانتا (صور)

مباراة أتالانتا ضد
مباراة أتالانتا ضد ميلان، فيتو

الدوري الإيطالي، انتهت مباراة أتالانتا أمام ميلان بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب جيويس، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم “الكالتشيو”.

تقدم ميلان في الدقيقة 4 عن طريق صامويل ريتشي، ثم تعادل أتالانتا في الدقيقة 35 عن طريق أديمولا لوكمان.

ميلان الإيطالي، فيتو
ميلان الإيطالي، فيتو

كان أعلن إيفان يوريتش المدير الفني لنادي أتالانتا وماسيمليانو أليجري المدير الفني لنادي ميلان، تشكيل فريقيهما للمواجهة التي جمعت الفريقين في الجولة التاسعة بالدوري الإيطالي.

تشكيل ميلان أمام أتالانتا، فيتو
تشكيل ميلان أمام أتالانتا، فيتو

تشكيل ميلان أمام أتالانتا

دخل ميلان مباراته أمام أتالانتا بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مايك ماينان.

خط الدفاع: فيكايو توموري، ماتيو جابيا، ستراهينيا بافلوفيتش، دافيدي بارتيساجي.

خط الوسط: لوكا مودريتش، يوسف فوفانا، صامويل ريتشي.

خط الهجوم: أليكسس سايليمايكرس، أليكس خيمينيز، رافائيل لياو.

أتالانتا الايطالي، فيتو
أتالانتا الايطالي، فيتو

تشكيل أتالانتا أمام ميلان

فيما دخل أتالانتا مباراته أمام ميلان بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ماركو كارنيسيكي.

خط الدفاع: أوديلون كوسونو، إيزاك هين، هونست أهانور، دافيدي زاباكوستا.

خط الوسط: مارتن دي رون، إديرسون، لورينزو بيرناسكوني.خط الهجوم: ماريو باساليتش، تشارلز دي كاتيلايير، أديمولا لوكمان.

 

ترتيب الفريقين بعد المباراة

بهذا الفوز حصد كل فريق نقطة وحيدة، رفعت رصيد ميلان إلى 20 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، فيما ارتفع رصيد أتالانتا إلى 13 نقطة في المركز السادس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الإيطالي مباراة أتالانتا أمام ميلان ملعب جيويس الكالتشيو صامويل ريتشي أديمولا لوكمان إيفان يوريتش ماسيمليانو أليجري لوكا مودريتش

مواد متعلقة

الدوري الإيطالي، تعادل أتالانتا وميلان 1-1 في الشوط الأول

نابولي يخطف فوزا ثمينا من ليتشي وينفرد بصدارة الدوري الإيطالي

التشكيل الرسمي لمباراة أتالانتا وميلان في الدوري الإيطالي

ميلان ينجو من فخ بيسا بتعادل قاتل 2/2 في الدوري الإيطالي

الأكثر قراءة

نابولي يخطف فوزا ثمينا من ليتشي وينفرد بصدارة الدوري الإيطالي

جوهرة مكرسة لعرض حضارة واحدة، المتحف المصري الكبير يتصدر عناوين الصحف العالمية

شاهد، أهداف مباراة النصر والاتحاد في كأس خادم الحرمين الشريفين

الدوري الإيطالي، ميلان يسقط في فخ التعادل 1-1 أمام مضيفه أتالانتا (صور)

التحفظ على كاميرات طوارئ قصر العيني والتقرير الطبي لوالدة أطفال اللبيني بفيصل

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 29 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

بيان عاجل من وزارة السياحة والآثار للرد على شائعات افتتاح المتحف المصري الكبير

ترفض تسليمهما، حماس تعلن انتشال جثتي رهينتين إسرائيليين في غزة

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء

تبدأ بـ 12.6 جنيه، أسعار السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025

حالات قبول دعاوى الطلاق بمحكمة الأسرة ورفض دعوى الخلع

مخالفات مرورية تمنع صاحبها من القيادة 3 أشهر، وهذه طرق الاستعلام عنها أون لاين

المزيد

انفوجراف

على رأسهم الزمالك والمصري.. الفرق المتأهلة إلى دور الـ16 في بطولة الكونفدرالية الأفريقية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 29 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم توزيع التمر في المنام وعلاقته بزوال الأزمات والمشاكل

أبرز مؤلفات العلماء المسلمين عن الآثار والحضارة المصرية القديمة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية