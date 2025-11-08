18 حجم الخط

ذكرت تقارير إعلامية اليوم السبت، أن وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول اضطر إلى تعديل خطته للسفر إلى قمة الاتحاد الأوروبي وأمريكا اللاتينية في كولومبيا في اللحظات الأخيرة، بسبب عطل في طائرة حكومية.

عطل طائرة يجبر وزير الخارجية الألماني على تغير خطته للسفر إلى كولومبيا

وأفادت وزارة الخارجية الألمانية بأن طائرة "إيه 350"، وهي جزء من وحدة نقل كبار الشخصيات التابعة للجيش الألماني المكلفة برحلة الوزير من هامبورج، لم تعد متاحة بسبب عطل تقني.

ومن المقرر أن يمثل فاديفول المستشار الألماني فريدريش ميرتس في القمة.

وأضافت الوزارة أن الوزير يعتزم السفر إلى كولومبيا على متن طائرة ركاب عادية، ومن هناك سيتوجه إلى مدينة سانتا مارتا على الكاريبي للمشاركة في الاجتماع.

