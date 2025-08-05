أخبار الاقتصاد اليوم.. ارتفاع كبير في أسعار الفراخ البلدي وانخفاض البيضاء.. سعر كيلو حلوى المولد 2025 يصل لـ470 جنيهًا

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

الكيلو السائب يصل لـ 470 جنيهًا، أسعار حلوى المولد 2025 بالمحال التجارية

أسعار حلوى المولد 2025، طرحت بعض المحال التجارية المتخصصة حلوى المولد النبوي لموسم 2025، بالتزامن مع قرب بدء موسم حلاوة المولد، إذ وفقًا للبحوث الفلكية فإن موعد المولد النبوي ستحل يوم الخميس الموافق 4 سبتمبر المقبل.

أسعار حلوى المولد النبوي 2025 السائبة

وتستعرض «فيتو» أسعار حلاوة المولد النبوي 2025 السائبة في المحال التجارية، التي تباع إما بالقطعة أو الكيلو، وبأحجام مختلفة؛ وذلك حتي يتمكن المواطن من اختيار علبة حلوى مولد النبوي حسب رغبته؛ في السطور الأتية:

اسعار حلاوه المولد 2025

بلغ سع حمصية عبوة 2 قرص نحو 65 جنيهًا. بلغ سعر بسيمة بندق صغيرة نحو 95 جنيهًا. بلغ سعر بسيمة بندق كبيرة نحو 190 جنيهًا. بلغ سعر كيلو بندقية صغير نحو 230 جنيهًا. بلغ سعر جيلي فواكه نحو 45 جنيهًا. بلغ سعر حمام نحو 80 جنيهًا.

اسعار حلاوه المولد 2025

أسعار حلاوة المولد النبوي 2025 السائبة

بلغ سعر حمصية كبيرة نحو 110 جنيهات.

بلغ سعر حمص ميني عدد 6 أقراص نحو 65 جنيهًا.

بلغ سغر دومية بندق نحو 60 جنيهًا.

بلغ سعر سكرية نحو 70 جنيهًا.

بلغ سعر كاجو صوابع نحو 275 جنيهًا.

بلغ سعر بسيمة سادة نحو 70 جنيهًا.

بلغ سعر شكلمة نحو 85 جنيهًا.

اسعار حلاوه المولد 2025

سعر حلاوة المولد النبوي 2025 السائبة

بلغ سعر فستقية صغيرة نحو 470 جنيهًا. بلغ سعر قشطة بالبندق نحو 75 جنيهًا. بلغ سعر قشطة بالبندق مشكلتة نحو 85 جنيهًا. بلغ سعر لديدة نحو 80 جنيهًا. بلغ سعر لوزية صغير نحو 240 جنيهًا. بلغ سعر مشكل (فولية + سمسمية+ حمصية) نحو 120 جنيهًا.





سعر جرام الذهب مساء اليوم الثلاثاء (تحديث لحظي)

سعر جرام الذهب، استقرت أسعار الذهب في ختام حركة تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 5 أغسطس 2025، وترصد “فيتو” آخر أخبار أسعار المعدن الأصفر بالسوق المحلية لحظة بلحظة على مدار الساعة.

ويعتبر الذهب من أهم الأصول الاستثمارية ووسائل الادخار في مصر، حيث يقبل عليه الأفراد كمصدر للأمان المالي في ظل التقلبات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم وتتنوع أشكال الذهب المتداولة في السوق المصرية بين المشغولات الذهبية والسبائك والجنيهات، ويؤثر في سعره المحلي عوامل عدة، أبرزها السعر العالمي للأوقية، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، بالإضافة إلى العرض والطلب داخل السوق المحلي.

سعر جرام الذهب اليوم بمختلف الأعيرة

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5250 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4590 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18، نحو 3930 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 36760 جنيها.



خبير اقتصادي يكشف السبب وراء تراجع سعر الدولار أمام الجنيه

سعر الدولار، أكد الخبير الاقتصادي هاني جنينة، أن الانخفاض الأخير في سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري يمثل مؤشرًا حقيقيًا على تعافي الاقتصاد الوطني، وليس مجرد نتيجة لضخ مؤقت للعملات الأجنبية، كما حدث في فترات سابقة.

وأوضح خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “اقتصاد مصر”، أن هذه الموجة من التحسن في الاقتصاد تختلف عن سابقاتها، حيث تتسم التدفقات المالية الحالية بالاستقرار وطول الأجل، وهو ما يعكس ثقة متزايدة من جانب المستثمرين الأجانب في السياسات الاقتصادية للدولة.

تحسن في مؤشرات الاقتصاد الكلي

وأشار إلى أن المستثمرين يلمسون تحسنًا في مؤشرات الاقتصاد الكلي، من بينها انتعاش قطاع السياحة، وزيادة تحويلات العاملين بالخارج، واستقرار السياسات المالية والنقدية، إلى جانب التقدم في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

وأوضح أن السوق يتحرك عادة بمنطق "استباق الحدث"، حيث يسارع المستثمرون إلى اقتناص الفرص قبل المزيد من التراجع في سعر الدولار أو قبل اتخاذ البنك المركزي قرارات بخفض أسعار الفائدة.

وتوقع جنينة أن تقدم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها المرتقب نهاية أغسطس، على خفض أسعار الفائدة بنحو 1 إلى 2%، في ظل تراجع الضغوط التضخمية عالميًا، وتباطؤ سوق العمل الأمريكي، وتزايد احتمالات خفض الفيدرالي الأمريكي للفائدة خلال سبتمبر.

وأكد أن هذا التحرك من شأنه أن يُعزز مناخ الاستثمار، ويقلل من تكاليف التمويل على الشركات والأفراد، مما يدعم النشاط الاقتصادي المحلي.

واختتم، بالتشديد على ضرورة استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات، وزيادة مستويات الشفافية، ودعم القطاع الخاص، باعتبارها مفاتيح رئيسية لضمان استدامة النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات طويلة الأجل.



جمارك نويبع تضبط محاولة تهريب كمية من القطع والعملات المعدنية الأثرية



تمكن رجال الإدارة العامة لجمارك نويبع من ضبط محاولة تهريب كمية من القطع الأثرية وعدد من العملات المعدنية الأثرية المتنوعة بالمخالفة لأحكام قانون حماية الآثار رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ وتعديلاته والقرار الجمهوري رقم ١١٤ لسنة ١٩٧٣ الخاص بحظر تصدير واستيراد الممتلكات الثقافية بين الدول بطرق غير مشروعة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنه 1975.

وجاء الضبط بناءا على مذكرة اشتباه مقدمة من إدارة الأمن الجمركي بجمرك الصادر بميناء نويبع البحري، بالاشتراك مع قسم البحث الجنائي، بوجود أصناف مخالفة داخل شاحنة يقودها شخص أجنبي الجنسية، في طريقها للسفر إلى خارج البلاد.

وتم تشكيل لجنة جمركية مختصة لتفتيش الشاحنة برئاسة أحمد دياب، مدير إدارة جمرك الصادر وعضوية مصطفى الجالي ومحمد العزاوي، مأموري جمرك الصادر، وأسامة صلاح من الأمن الجمركي وأحمد سلام مدير المكتب الفنى وبالاشتراك مع قسم البحث الجنائي بميناء نويبع البحري حيث تم ضبط 6 لفافات تحتوي على 2189 قطعة أثرية متنوعة الأشكال والأحجام والألوان. مخبأة داخل مخازن سرية أسفل سرير كابينة السائق، مُعدة خصيصًا لإخفاء الممنوعات بطريقة يصعب الوصول إليها.



بالعرض على لجنة فنية من وحدة حماية الآثار بجنوب سيناء، أفادت اللجنة بأن المضبوطات عبارة عن كمية من التماثيل والتمائم على أشكال الآلهة المصرية القديمة مثل حتحور وحورس، ومفتاح الحياة (عنخ) وكمية من المجوهرات ( خواتم وبروشات وأقراط)، وعدد من العملات المعدنية المتنوعة الأحجام والأشكال تعود إلى عصور مختلفة، وكمية من أدوات قديمة مثل مطحنة الكحل والمكاحل،وقطع من الألباستر والفخار والبرونز والمواد الحجرية والخشب، وأفادت اللجنة بأنها جميعا ترجع إلى عصور مختلفة مثل( العصر المصري القديم، واليوناني، والروماني، والدولة الوسطى، والدولة المتأخرة، وحتى العصر الإسلامي الحديث).

البورصة تحقق قمة تاريخية غير مسبوقة ورأس المال السوقي يربح 24 مليار جنيه



ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات، اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع.

وربح رأس المال السوقي 24 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.452 تريليون جنيه.

مؤشر “إيجي إكس 30”

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.58% ليغلق عند مستوى 35254 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.41% ليغلق عند مستوى 43234 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.6% ليغلق عند مستوى 15833 نقطة، وزاد مؤشر مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 3805 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 10489 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 14118 نقطة، وصعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 3569 نقطة.



الرقابة المالية تصدر قرارا بمد فترات تقديم القوائم المالية الدورية للشركات

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 159 لسنة 2025 بشأن مد فترة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات التي تزاول نشاط التأمين، في إطار سعي الهيئة للتيسير على الشركات العاملة في قطاع التأمين، وإتاحة الفرصة والمجال أمام الشركات لإعداد القوائم المالية؛ امتثالًا للقواعد والضوابط التي أصدرتها بموجب قانون التأمين الموحد.

ويأتي القرار في إطار الحرص المستمر من قبل الهيئة على توفير بيئة عمل مواتية تمكن الشركات من النمو والتطور عبر إصدار قرارات تواكب كافة المتغيرات، وتيسيرًا على الشركات العاملة في السوق، في ضوء ما تبين للهيئة من حاجة بعض الجهات إلى فترة زمنية جديدة تعمل خلالها على إعداد القوائم المالية.

ونص القرار على مد فترة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات التي تزاول نشاط التأمين لمدة شهر عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2025 لتكون في موعد غايته 7 سبتمبر 2025 بدلًا من 30 يوليو 2025، على أن تقوم الشركات بموافاة مراقب حساباتها بالقوائم المالية المعتمدة من مجلس الإدارة لمراجعتها قبل 15 أغسطس 2025 وإخطار الهيئة بذلك

كما نص القرار على أن تمد فترة تقديم القوائم المالية للشركات التي تتضمن استثماراتها على شركة تأمين أو أكثر لمدة خمسة عشر يومًا إضافية عن الموعد المقرر لتقديم القوائم المالية المشار إليه.

وتواصل الهيئة العامة للرقابة المالية جهودها لتعزيز كفاءة وفاعلية قطاع التأمين، وتلتزم بمواصلة تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، وتقديم المبادرات والسياسات الداعمة، التي تسهم في رفع كفاءة سوق التأمين، وتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية والاستدامة المالية والشمول الاقتصادي، وحصول ووصول كافة الأطراف إلى الخدمات التأمينية.

"هيرميس" تنجح في إتمام خدماتها الاستشارية للطرح العام الأولي للشركة الوطنية للطباعة بالبورصة



أعلنت، اليوم، إي اف چي هيرميس، إحدى شركات مجموعة إي إف چي القابضة، وبنك الاستثمار الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع له قد نجح في القيام بدور المنسق الدولي الأوحد في الطرح العام الأولي لشركة الوطنية للطباعة ("الشركة الوطنية للطباعة" أو "الشركة") في البورصة المصرية.

وتشمل الصفقة بيع 10% من رأس مال الشركة المصدر بقيمة إجمالية تبلغ 450 مليون جنيه مصري، من خلال طرح خاص مخصص بالكامل الي السيد عمران محمد العمران رائد أعمال ومستثمر سعودي بارز يشارك كمستثمر Anchor (Cornerstone Investor)، وشريحة عامة متاحة للمستثمرين الأفراد والمؤسسات في مصر، والتي تمت تغطيتها بمعدل 23.6 مرة. وقد تم تسعير السهم بسعر 21.25 جنيهًا مصريًا للسهم الواحد، مما يشير إلى قيمة سوقية تقارب 4.5 مليار جنيه مصري.

تُعد الشركة الوطنية للطباعة من الشركات الرائدة في قطاع الورق والتغليف بخبرة تمتد منذ عام 1979.وتعمل الشركة الوطنية للطباعة عبر أربع شركات تابعة رئيسية: الشروق، المتحدة، البدار، ووندسور، لتخدم نحو 15 قطاعا تشمل السلع الاستهلاكية، والصناعات الدوائية، والأجهزة المنزلية، والتعليم. وقد نجحت في الاستحواذ على حصص سوقية كبيرة عبر مختلف شركاتها، وبقائمة تتضمن أكثر من 690 عميلًا من كبرى الشركات العالمية ومتعددة الجنسيات.

وبدأ اليوم تداول أسهم الشركة الوطنية للطباعة تحت الرمز NAPR.CA.

وفي هذا الصدد، صرّح ماجد العيوطي، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف چي هيرميس، قائلًا: " نفخر بدعم الشركة الوطنية للطباعة في رحلتها نحو أن تصبح شركة مُدرجة في البورصة المصرية. ويُظهر هذا الطرح اهتمام المستثمرين بالشركات الرائدة في السوق في القطاعات التي لا تحظى بتمثيل كافٍ في البورصة المصرية. كما يمثل هذا الطرح خطوة مهمة لدعم وتنشيط حركة الطروحات في البورصة المصرية، ونأمل أن يتم البناء عليها، إذ يُعد إدراج الوطنية للطباعة ثاني إدراج ننجح في تنفيذه على البورصة المصرية خلال عام 2025، بعد الإدراج الناجح لشركة ڤاليو. ونؤكد التزامنا المستمر بتمكين الشركات الطموحة من الوصول إلى أسواق رأس المال في المنطقة لتعزيز نموها بشكل مستدام وتوفير آلية للمستثمرين لتعزيز قيمة الاستثمار وتنويع آليات التخارج. "



جديرٌ بالذكر أن إي اف چي هيرميس قامت بدور المستشار المالي الأوحد في هذه الصفقة.

منذ بداية العام، عملت إي اف چي هيرميس على 6 صفقات دماج واستحواذ، و7 صفقات في أسواق الدين، و10 صفقات في أسواق رأس المال في المنطقة، بما في ذلك صفقات بارزة في مصر، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، مما يؤكد ريادتها في الأسواق الإقليمية.



ارتفاع كبير في البلدي وانخفاض البيضاء، سعر الفراخ اليوم

سعر الفراخ اليوم، سجلت أسعار الفراخ انخفاضًا ملحوظًا في الأسواق، اليوم الثلاثاء، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

وتستعرض «فيتو» سعر الفراخ البيضاء، اليوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025، وفقًا لآخر تحديث في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، والمحال التجارية، إلى جانب أسعار الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية.

وعن سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك اليوم، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط السعر نحو 76.2 جنيه للكيلو، بانخفاض 50 قرشًا عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء من 65 جنيهًا إلى 105 جنيهات للكيلو للمستهلك.

أما عن سعر الفراخ البلدي اليوم الثلاثاء، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعرها نحو 112.5 جنيه للكيلو للمستهلك، بارتفاع 3 جنيهات عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار كيلو الدواجن بلدي من 90 جنيها إلى 130 جنيهًا للمستهلك.





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