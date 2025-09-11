الخميس 11 سبتمبر 2025
اقتصاد

إي إف چي هيرميس تنجح في إتمام إدراج أوراسكوم للإنشاءات بسوق أبو ظبي للأوراق المالية

ماجد العيوطي،فيتو
أعلنت اليوم إي اف چي  هيرميس، بنك الاستثمار التابعة لمجموعة إي إف چي القابضة والرائدة في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية لشركة أوراسكوم للإنشاءات في إدراجها بسوق أبو ظبي للأوراق المالية.

 

تداول أسهم أوراسكوم للإنشاءات في سوق أبو ظبي للأوراق المالية


وقد بدأ اليوم تداول أسهم أوراسكوم للإنشاءات في سوق أبو ظبي للأوراق المالية تحت رمز التداول "ORAS"، بقيمة سوقية بلغت 905 ملايين دولار أمريكي.


سيبقى الإدراج الثانوي للشركة في البورصة المصرية دون أي تغيير.

 


في هذا الصدد، صرّح ماجد العيوطي، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف چي هيرميس، قائلًا: "تفخر إي اف چي هيرميس بشراكتها مع أوراسكوم للإنشاءات لتقديم الاستشارات في هذه العملية، التي ستسهم في توسيع قاعدة مستثمري الشركة وتعزيز حضورها على مستوى المنطقة. ومنذ بداية العام، عملت إي اف چي هيرميس على 6 صفقات دمج واستحواذ، و7 صفقات في أسواق الدين، و10 صفقات في أسواق رأس المال في المنطقة".

