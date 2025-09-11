إي إف چي هيرميس تنجح في إتمام إدراج أوراسكوم للإنشاءات بسوق أبو ظبي للأوراق المالية

أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابعة لمجموعة إي إف چي القابضة والرائدة في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية لشركة أوراسكوم للإنشاءات في إدراجها بسوق أبو ظبي للأوراق المالية.

تداول أسهم أوراسكوم للإنشاءات في سوق أبو ظبي للأوراق المالية



وقد بدأ اليوم تداول أسهم أوراسكوم للإنشاءات في سوق أبو ظبي للأوراق المالية تحت رمز التداول "ORAS"، بقيمة سوقية بلغت 905 ملايين دولار أمريكي.



سيبقى الإدراج الثانوي للشركة في البورصة المصرية دون أي تغيير.



في هذا الصدد، صرّح ماجد العيوطي، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف چي هيرميس، قائلًا: "تفخر إي اف چي هيرميس بشراكتها مع أوراسكوم للإنشاءات لتقديم الاستشارات في هذه العملية، التي ستسهم في توسيع قاعدة مستثمري الشركة وتعزيز حضورها على مستوى المنطقة. ومنذ بداية العام، عملت إي اف چي هيرميس على 6 صفقات دمج واستحواذ، و7 صفقات في أسواق الدين، و10 صفقات في أسواق رأس المال في المنطقة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.