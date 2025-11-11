الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
خارج الحدود

ثلثهم نساء، تنافس أكثر من 7740 مرشحًا على الانتخابات البرلمانية في العراق

العراق،فيتو
العراق،فيتو
 مع انطلاق الانتخابات النيابية بوقت سابق اليوم الثلاثاء في العراق، توجه مئات الملايين من الناخبين إلى صناديق الاقتراع، من أجل اختيار البرلمان السادس منذ 2003.

ويتنافس في الانتخابات أكثر من 7740 مرشحًا، ثلثهم تقريبًا من النساء ومعظمهم ضمن تحالفات وأحزاب سياسية كبيرة.

في حين شارك 75 مستقلًا فقط هذا العام، على 329 مقعدًا لتمثيل أكثر من 46 مليون نسمة.

ولم تتضح بعد نسب المشاركة العامة بشكل دقيق، علمًا أن الانتخابات الأخيرة كانت شهدت أدنى نسبة مشاركة (41%) في 2021، وانتهت حينها بفوز تيار الصدر الذي يتزعمه رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان (73 مقعدا). 

لكنه انسحب منه جرّاء خلافات مع "الإطار التنسيقي" الذي يضمّ أحزابا شيعية موالية لإيران، حول تشكيل الحكومة. 

وأثارت الأزمة التي استمرت عدة أشهر وقتها أعمال عنف دامية.

