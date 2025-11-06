كلوديا حنا تمثل العراق في VS – Film للأفلام القصيرة جدا

18 حجم الخط

شاركت الفنانة العراقية كلوديا حنا في فعاليات الدورة الثانية من مهرجان VS – Film للأفلام القصيرة جدًا 2025، وجاءت مشاركة كلوديا بصفتها عضو اللجنة العليا وسفيرة للمهرجان عن دولة العراق، والتي فازت بجائزة أفضل عمل أقل من 10 دقائق عن الفيلم العراقي "انتباه" للمخرج محمد عوده الخفاجى.

تولت كلوديا حنا خلال المهرجان تشكيل لجنة التحكيم للأفلام العراقية التى ضمت كلًا من بهاء خيون والمخرجة خيرية المنصور، إضافة إلى تكوين لجنة مشاهدة الأفلام العراقية، حيث شاركت فى اختيار الأعمال المشاركة بالمهرجان وترشيح الضيوف الذين تمت دعوتهم لحضور فعالياته، كما رشحت الفنان همام إبراهيم لإحياء الليلة السعودية المقامة على هامش المهرجان.

وشاركت كلوديا حنا في اختيار ثلاثة أفلام عراقية من أصل 42 فيلمًا تمت مشاهدتها للترشيح للعرض في الدورة الثانية من المهرجان، وهي:"سبارو"، طيف" الذي ينتمي لأعمال الأنيميشن، "انتباه"، الذي حصد جائزة الأعمال الأقل من 10 دقائق، وقد حرصت كلوديا على تقديم التهنئة لمخرج العمل الفائز، مؤكدة فخرها بتمثيل السينما العراقية في هذا المحفل الدولي.

وأُعلنت جوائز الدورة الثانية من مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدًا، حيث فاز الفيلم المصري "قلوب صغيرة" بجائزة أفضل عمل تسجيلي أقل من 5 دقائق، وتقاسم "أطفال ولكن" و"الروشتان" جائزة أفضل عمل تسجيلي أقل من 10 دقائق، وفي قسم الرسوم المتحركة، نال الفيلم المصري "صندوق الذكريات" جائزة أقل من 5 دقائق، فيما فاز الفيلم الفرنسي "La'amee s' E'gypte" بجائزة أقل من 10 دقائق.

