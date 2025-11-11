محافظ البصرة: العملية الانتخابية في العراق تجري بانسيابية دون معوقات

18 حجم الخط

قال محافظ البصرة، إن العملية الانتخابية في العراق تجري بانسيابية ودون معوقات وقرار مقاطعة التصويت حرية شخصية.

وفي الوقت ذاته لقي عنصران من الشرطة العراقية حتفهما في إطلاق نار أمام أحد مكاتب المرشحين لـ الانتخابات البرلمانية في محافظة كركوك، وفق ما أكدت وزارة الداخلية العراقية.

وأوضحت الوزارة في بيان، اليوم الثلاثاء، أن عنصرين من شرطة النجدة العقود في كركوك، لقيا حتفهما خلال حفظ الأمن في المحافظة.



كما أوضحت أنه "في الساعة الثانية صباح اليوم، نشبت مشاجرة أمام أحد المقار التابعة لأحد المرشحين في كركوك، وتطورت إلى اعتداء مسلح من قبل حرس المرشحين، ما أدى إلى مقتل اثنين من منتسبي قسم شرطة النجدة، وإصابة مواطنين آخرين.



وأكدت أنه "تم القبض على 14 متهمًا من المتورطين في الحادث، وإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع".

وتوافد العراقيون منذ صباح اليوم على مراكز التصويت في المحافظات العراقية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية.

وفتحت صباح اليوم الثلاثاء مراكز الاقتراع الانتخابات التشريعية السادسة للعراق منذ الغزو الأمريكي الذي أطاح نظام صدام حسين في العام 2003.

وتبقى المراكز مفتوحة من الساعة 07:00 (04:00 ت ج) حتى السادسة مساء (15:00 ت ج)، ويتوقع أن تُعلن النتائج الأولية خلال 24 ساعة من إغلاق المراكز.



ويدلي العراقيون بأصواتهم لاختيار برلمان جديد، في انتخابات تراقبها عن كثب طهران وواشنطن، ومن شأنها أن تحدد مستقبل البلاد إبان مرحلة إقليمية حاسمة.

