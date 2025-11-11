الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

محافظ البصرة: العملية الانتخابية في العراق تجري بانسيابية دون معوقات

العراق،فيتو
العراق،فيتو
18 حجم الخط

قال محافظ البصرة، إن  العملية الانتخابية في العراق تجري بانسيابية ودون معوقات وقرار مقاطعة التصويت حرية شخصية.

وفي الوقت ذاته لقي عنصران من الشرطة العراقية حتفهما في إطلاق نار أمام أحد مكاتب المرشحين لـ الانتخابات البرلمانية في محافظة كركوك، وفق ما أكدت وزارة الداخلية العراقية.

وأوضحت الوزارة في بيان، اليوم الثلاثاء، أن عنصرين من شرطة النجدة العقود في كركوك، لقيا حتفهما خلال حفظ الأمن في المحافظة.


كما أوضحت أنه "في الساعة الثانية صباح اليوم، نشبت مشاجرة أمام أحد المقار التابعة لأحد المرشحين في كركوك، وتطورت إلى اعتداء مسلح من قبل حرس المرشحين، ما أدى إلى مقتل اثنين من منتسبي قسم شرطة النجدة، وإصابة مواطنين آخرين.


وأكدت أنه "تم القبض على 14 متهمًا من المتورطين في الحادث، وإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع".

وتوافد العراقيون منذ صباح اليوم على مراكز التصويت في المحافظات العراقية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية.

وفتحت صباح اليوم الثلاثاء مراكز الاقتراع الانتخابات التشريعية السادسة للعراق منذ الغزو الأمريكي الذي أطاح نظام صدام حسين في العام 2003.

وتبقى المراكز مفتوحة من الساعة 07:00 (04:00 ت ج) حتى السادسة مساء (15:00 ت ج)، ويتوقع أن تُعلن النتائج الأولية خلال 24 ساعة من إغلاق المراكز.


ويدلي العراقيون بأصواتهم لاختيار برلمان جديد، في انتخابات تراقبها عن كثب طهران وواشنطن، ومن شأنها أن تحدد مستقبل البلاد إبان مرحلة إقليمية حاسمة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الانتخابات التشريعية السادسة للعراق الانتخابات البرلمانية الشرطة العراقية المحافظات العراقية طهران وواشنطن

مواد متعلقة

شجار أمام مكتب انتخابي في كركوك يودي بحياة شرطيين

الانتخابات البرلمانية العراقية، توافد العراقيين على مراكز الاقتراع

المالكي وعبد المهدي أول الحاضرين، بدء التصويت في الانتخابات البرلمانية العراقية (فيديو)

الأكثر قراءة

"أمهات مصر" تدعو طلاب الإعدادية لمراجعة بيانات استمارة الامتحانات بدقة

بداية الهاوية، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

جنح عين شمس تحدد موعد محاكمة عاطل بتهمة سرقة متعلقات المواطنين

هل يؤثر قرار منع استيراد السكر على الأسعار؟ الغرفة التجارية تجيب

تشييع جنازة إسماعيل الليثي بحضور عدد من الفنانين

وفد السياحة يبحث الاستعدادات للحج وخدمات الضيافة بالمشاعر

جون إدوارد يتمسك باستمرار عبد الرؤوف، انقسامات داخل الزمالك حول مستقبل الجهاز الفني

تكليف عاجل من وزير العمل بشأن المصابين في انهيار سقف خرساني بالمحلة الكبرى (صور)

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء في بورصة لندن

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في البورصات العالمية

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

المزيد

انفوجراف

أهداف الدوري الإنجليزي بعد 11 جولة وقبل التوقف الدولي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أكاديمية الأزهر العالمية تعقد ندوة حول "مسائل الفقه التراثي الافتراضية في العصر الحديث"

ذكرى رحيل عمدة التلاوة، سر رفض الشيخ الشعشاعي قراءة القرآن عبر الميكروفون في بداية مسيرته

تفسير حلم شرب اللبن في المنام وعلاقته بخسارة طفيفة ومشاكل مؤقتة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads