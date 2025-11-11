استعدادا لفصل الشتاء، رئيس مياه القناة يراجع شبكات صرف الأمطار

18 حجم الخط

تفقد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، اليوم الثلاثاء، يرافقه عدد من رؤساء القطاعات الفنية والتنفيذية محطة رفع الصرف الصحى" النجدة"، وذلك فى إطار المتابعة الدورية لسير انتظام الأعمال بالمحطات والاطمئنان على الحالة الفنية والوقوف تشغيل المحطات بكامل طاقتها.

متابعة العمل بلكونات المحطة

وتابع اللواء عبد الحميد عصمت، مكونات المحطة والتى تبلغ طاقتها التصميمية 42000 م3/ يوم لخدمة عدد من المناطق منها التجارى والدوحة و24 أكتوبر والإذاعة والتليفزيون والمروة ومساكن الإعلام وغيرها من المناطق الأخرى، موجها بالالتزام بكافة معايير التشغيل والصيانة وذلك فى إطار حرص الشركة التام على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

متابعة الموقف التنفيذي لأعمال الإحلال والتجديد

كما شملت الجولة متابعة الموقف التنفيذى لأعمال الإحلال والتجديد الجزئي لخطى طرد محطة صرف صحى المستقبل بمدينة المستقبل بمحافظة الإسماعيلية والتى تبلغ طاقتها التصميمية 68 الف م3/يوم لخدمة مدينة المستقبل ومنطقة الكيلو 2 وقرية الواصفية والمنطقة الصناعية والمنطقة الحرة، وخلال الزيارة تابع رئيس القناة نسب التنفيذ لإحلال وتجديد جزئي للخط بطول 500 م وقطر 700 مم والواصل لمحطة رفع صرف صحى أبو عطوة، موجها بسرعة الانتهاء من الأعمال طبقا للمواصفات القياسية مؤكدا على ضرورة عدم تأثر المواطنين بالخدمات المقدمة طوال فترة الأعمال.

مراجعة الحالة الفنية لشبكات صرف مياه الأمطار

كما شملت جولة اللواء عبد الحميد عصمت، الاطمئنان على الحالة الفنية لشبكات الصرف الصحى بمنطقة حى ثالث ومتابعة جاهزيتها لاستقبال موسم السيول والأمطار، موجها بالمتابعة الدورية لشبكات الصرف الصحى وشنايش الأمطار والاستمرار فى خطة التطهير الموضوعة لشبكات الصرف الصحى وشنايش الأمطار طبقا للخطة الزمنية الموضوعة.

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، أن جولاته مستمرة سواء على محطات مياه الشرب أو رفع الصرف الصحي بجميع مناطق محافظات " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، بالإضافة الي محطات معالجة الصرف الصحي، وأعمال الملس والتطهير للشبكات، ومتابعة أعمال الصيانة التي تجري لبعض المحطات لإطالة عمرها الافتراضي والاستمرارية في العمل، والعملية الدورية لغسيل شبكات مياه الشرب، والتأكد من ضبط جودة مياه الشرب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.