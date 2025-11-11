نائب رئيس الحزب الناصري: الإعدامات الصهيونية تمارس يوميا ضد الأسرى والمدنيين الفلسطينيين أمام أعين العالم

18 حجم الخط

قال الدكتور عمرو رضوان، نائب رئيس الحزب العربي الناصري: إن تصديق الكنيست الصهيوني بالقراءة الأولى على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين يثبت أن المخطط الصهيوني ماضٍ في طريقه للهيمنة على كامل الأراضي الفلسطينية.

وأضاف في تصريح لـ “فيتو” أن هذا المخطط يعتمد على التهجير القسري أو الإعدامات الميدانية التي تُمارس يوميًا ضد كبار السن، الأطفال، والنساء في قطاع غزة، بالإضافة إلى إقرار قانون مشبوه لإعدام الأسرى الفلسطينيين، الذي تم تصديقه من قبل الكنيست.

إسرائيل تمارس بالفعل ضد الأسرى أقصى درجات الجرائم

وأكد نائب رئيس الحزب الناصري أن إسرائيل تمارس بالفعل ضد الأسرى الفلسطينيين أقصى درجات الجرائم والانتهاكات، وبالتالي لا حاجة لها لقانون جديد لإعدام الأسرى أو معاملتهم بطرق تتناقض تمامًا مع المواثيق والأعراف الدولية.

وأوضح أن القانون الدولي والمواثيق الدولية توفر حماية كاملة للأسرى، ومع ذلك تستمر إسرائيل في خرق هذه الحقوق والالتزامات الدولية، مما يثبت تجاهلها التام للعدالة وحقوق الإنسان، وبالتالي: هذا القانون يأتي كتتويج لهذه الممارسات غير القانونية، رغم أن النظام القضائي والسلطات الإسرائيلية لا تحتاج إلى نص قانونيٍّ لتنفيذ سياسات قاسية ضد الأسرى

نتنياهو يسعى لإرضاء اليمين المتطرف فى حكومته المتمثل فى بن غفير

وتابع عمرو رضوان أن نتنياهو يسعى في هذه المرحلة إلى إرضاء اليمين المتطرف في حكومته، الذي يتمثل في بن غفير، خاصة وأن إيقاف الحرب في غزة وفقًا لاتفاق شرم الشيخ قد يضعه في مأزق قانوني، حيث قد يواجه المحاكمة.

وأوضح أن نتنياهو يحاول الحفاظ على دعم اليمين المتشدد من خلال اتخاذ خطوات مشبوهة مثل محاولة حصر المقاومة الفلسطينية في إطار الإرهاب، في محاولة لتبرير جرائم الاحتلال وتصفية القضية الفلسطينية على الساحة الدولية.

حماس تطالب المجتمع الدولي بإدانة قانون إعدام الأسرى

علقت حركة حماس على تصديق الكنيست الصهيوني بالقراءة الأولى على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.

وقالت حماس: إن ما يحدث هو امتداد لنهج الحكومة الصهيونية العنصري والإجرامي، ومحاولة لتشريع القتل الجماعي المنظم، ويشكل إصرارا على انتهاك القوانين والمواثيق الدولية، وفي مقدمتها القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان.



وطالبت حماس المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة المنظمات الحقوقية؛ بإدانة هذا "التشريع" الاحتلالي العنصري الخطير، وفرض عقوبات رادعة على الكيان الصهيوني المارق، والضغط عليه للتراجع عنه، وكذلك تشكيل لجان تحقيق دولية لزيارة سجون الاحتلال والاطلاع على أوضاع أسرانا، الذين يتعرضون للتعذيب والتنكيل



الكنيست الإسرائيلي يصدق على قانون إعدام الأسرى

وكان الكنيست الإسرائيلي قد صدق، مساء أمس الإثنين، بالقراءة الأولى على مشروع قانون يفرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين والعرب المحتجزين في السجون الإسرائيلية، فيما ظهر وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وهو يوزع الحلوى.

وتقدم بمقترح تعديل قانون العقوبات وزير الأمن القومي اليميني المتطرف وصدقت عليه لجنة الأمن القومي في "الكنيست".

