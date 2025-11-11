رفعت سيد أحمد: تصديق الكنيست على قانون إعدام الأسرى خطوة عنصرية جديدة تتحدى القانون الدولي

18 حجم الخط

قال الدكتور رفعت سيد أحمد، المفكر القومي والخبير الاستراتيجي، إن تصديق الكنيست الصهيوني بالقراءة الأولى على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين يمثل خطوة عنصرية بامتياز، تعكس بوضوح طبيعة الدولة الصهيونية كما يعبر عنها وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير.

وأوضح في تصريح لـ “فيتو” أن هذا القانون ليس مجرد قرار بإعدام الأسرى، بل هو تعبير عن رغبة إسرائيلية أعمق في إعدام الشعب الفلسطيني بأسره.

وأضاف أن بن غفير، إلى جانب جميع الإسرائيليين من مختلف التيارات السياسية، سواء من اليمين أو اليسار، يتفقون على هذه السياسات القمعية التي لا تقتصر على الأسرى فقط، بل تستهدف الشعب الفلسطيني ككل.

خرق الاحتلال للقوانين الدولية والإنسانية

وأكد أن كافة الأحزاب الإسرائيلية والصهيونية، عبر بن غفير عن مكنونها، حيث يعكس الرغبة في قتل الأسرى الفلسطينيين. وأشار إلى أن تجربة "طوفان الأقصى" تثبت هذه النية، بعد سقوط حوالي 250 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح نتيجة لسياسات قادة إسرائيل، وعلى رأسهم نتنياهو وبن غفير.

وأضاف أن هذا الأمر يتعارض تمامًا مع القوانين الدولية والإنسانية، حيث تُقدس جميع الاتفاقيات الدولية والأديان السماوية حق الأسير، سواء في محاكمته أو الإفراج عنه أو مبادلته. في حين أن "شريعة بن غفير" تتناقض مع هذه المبادئ، إذ تسعى لتدمير كل ما هو إنساني وقانوني في التعامل مع الأسرى.

الاحتلال يرتكب جرائم إبادة في جنوب لبنان

وتابع: إن الغلو الإسرائيلي في قتل الأسرى وارتكاب جرائم الإبادة في جنوب لبنان، بالإضافة إلى احتلال 40% من مساحة سوريا، يعود إلى حالة الصمت العربي المستمر. وأكد أن الدول التي تبرعت بما يقارب 5 تريليون دولار كان بإمكانها تحقيق نتائج ملموسة إذا كانت قد ربطت تلك التبرعات بالضغط على إسرائيل عبر الوساطات الدولية، مثل دور الرئيس الأمريكي ترامب.

وأوضح أن أطماع إسرائيل في السيطرة على الموارد النفطية العربية قديمة، وأن ما يحدث في غزة من حرب ضد الأسرى يعد بمثابة مقدمة لما قد يحدث في كافة العواصم العربية إذا استمرت السياسات الإسرائيلية دون رد عربي فعال.

حماس تطالب المجتمع الدولي إدانة قانون إعدام الأسرى

علقت حركة حماس على تصديق الكنيست الصهيوني بالقراءة الأولى على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.

وقالت حماس: إن ما يحدث هو امتداد لنهج الحكومة الصهيونية العنصري والإجرامي، ومحاولة لتشريع القتل الجماعي المنظم، ويشكل إصرارا على انتهاك القوانين والمواثيق الدولية، وفي مقدمتها القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان.

وطالبت حماس المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة المنظمات الحقوقية؛ بإدانة هذا "التشريع" الاحتلالي العنصري الخطير، وفرض عقوبات رادعة على الكيان الصهيوني المارق، والضغط عليه للتراجع عنه، وكذلك تشكيل لجان تحقيق دولية لزيارة سجون الاحتلال والاطلاع على أوضاع أسرانا، الذين يتعرضون للتعذيب والتنكيل

الكنيست الإسرائيلي يصدق على قانون اعدام الأسري

وكان الكنيست الإسرائيلي صدق، مساء أمس الإثنين، بالقراءة الأولى على مشروع قانون يفرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين والعرب المحتجزين في السجون الإسرائيلية، فيما ظهر وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وهو يوزع الحلوى.

وتقدم بمقترح تعديل قانون العقوبات وزير الأمن القومي اليميني المتطرف وصدقت عليه لجنة الأمن القومي في "الكنيست".

