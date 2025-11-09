الأحد 09 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

التعليم تقرر تعديل مواعيد اختبارات نوفمبر 2025 في 13 محافظة

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
18 حجم الخط
ads

قررت  وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في خطاب للمديريات التعليمية، تعديل مواعيد امتحان شهر نوفمبر 2025 في عدد من المدارس بـ 13 محافظة.

جاء ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة من أجل الارتقاء بالعملية التعليمية، وفي إطار الاستعداد لانتخابات مجلس النواب والمقرر عقدها في بعض المحافظات يومي (25/24 نوفمبر).

موعد اختبارات شهر نوفمبر

وأكدت  وزارة التعليم، أنه نظرًا لتعارض الموعد المشار إليه مع موعد اختبارات شهر نوفمبر بهذه المحافظات، فقد تقرر أن تقوم كل محافظة من المحافظات المستهدفة التي تجري بها الانتخابات يومي (25/24 نوفمبر) بإعداد جداول الاختبارات وفقًا لظروفها، على ألا يعقد أي اختبار قبل يوم 19 نوفمبر.

وتقرر أن تعد كل محافظة من المحافظات التالية (القاهرة، القليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء) التي تجرى بها الانتخابات يومي 24 و25 نوفمبر 2025 جداول جديدة لـ امتحانات شهر نوفمبر وفقا لظروفها. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اختبارات شهر نوفمبر التربية والتعليم والتعليم الفني انتخابات مجلس النواب امتحانات شهر نوفمبر وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وزارة التعليم

مواد متعلقة

الدفعة الخامسة، تعليم القاهرة تعلن عن أماكن التدريب التربوي والبدني للمعلمين الجدد

التعليم تكشف حقيقة مراجعة تقييمات الطلاب من قبل 3 معلمين

وزارة التربية والتعليم تطلق فعاليات المرحلة الأولى من دوري مدارس مصر

وزير التعليم: البرمجة ستكون عنصرا أساسيا في كافة مهن المستقبل

جولة مفاجئة لوزير التعليم بعدد من مدارس الدقهلية

وزير التعليم: نحرص على نقل التجربة التعليمية اليابانية الرائدة إلى دول القارة الأفريقية

زيارة ملكية إلى المدرسة المصرية اليابانية بزهراء مدينة نصر برفقة وزير التعليم

ظهرت الآن، خطوات الاستعلام عن نتيجة المرحلة الثالثة لتنسيق رياض الأطفال بالقاهرة

الأكثر قراءة

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأحد 9 نوفمبر 2025 في بورصة الدواجن

نقيب الموسيقيين بالمنيا يكشف حقيقة وفاة إسماعيل الليثي إكلينيكيا (فيديو)

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأحد 9 نوفمبر 2025

ينطلق اليوم برعاية السيسي، 10 معلومات عن معرض النقل الذكي واللوجستيات والصناعة

السوق السعودي يواصل الهبوط مع تراجع زخم النتائج المالية وضبابية المشهد

بعد تركها لأطفالها في الشارع، تفاصيل صادمة بواقعة "سيدة الزقازيق" (فيديو وصور)

السوبر المصري، مروان عثمان يقود هجوم سيراميكا أمام بيراميدز

آخر تطورات سعر جرام الذهب في الصاغة، عيار 21 يسجل هذا الرقم

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في نهائي السوبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم حضن الميت في المنام وعلاقته بسماع اخبار سعيدة في القريب العاجل

الأوقاف لجماهير الأهلي والزمالك قبل نهائي السوبر: حبك لفريقك لا يمنع احترامك لغيره

علماء الدين: المشاركة في الانتخابات واجب شرعي والتكاسل عنه تفريط بالأمانة

المزيد
الجريدة الرسمية