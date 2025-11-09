التعليم تقرر تعديل مواعيد اختبارات نوفمبر 2025 في 13 محافظة

18 حجم الخط

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في خطاب للمديريات التعليمية، تعديل مواعيد امتحان شهر نوفمبر 2025 في عدد من المدارس بـ 13 محافظة.

جاء ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة من أجل الارتقاء بالعملية التعليمية، وفي إطار الاستعداد لانتخابات مجلس النواب والمقرر عقدها في بعض المحافظات يومي (25/24 نوفمبر).

موعد اختبارات شهر نوفمبر

وأكدت وزارة التعليم، أنه نظرًا لتعارض الموعد المشار إليه مع موعد اختبارات شهر نوفمبر بهذه المحافظات، فقد تقرر أن تقوم كل محافظة من المحافظات المستهدفة التي تجري بها الانتخابات يومي (25/24 نوفمبر) بإعداد جداول الاختبارات وفقًا لظروفها، على ألا يعقد أي اختبار قبل يوم 19 نوفمبر.

وتقرر أن تعد كل محافظة من المحافظات التالية (القاهرة، القليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء) التي تجرى بها الانتخابات يومي 24 و25 نوفمبر 2025 جداول جديدة لـ امتحانات شهر نوفمبر وفقا لظروفها.

