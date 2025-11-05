الأربعاء 05 نوفمبر 2025
أخبار مصر

الدفعة الخامسة، تعليم القاهرة تعلن عن أماكن التدريب التربوي والبدني للمعلمين الجدد

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، برعاية الدكتورة همت إسماعيل أبوكيلة، وكيل أول الوزارة، مدير المديرية ياسر أنس وكيل المديرية، وإشراف إيهاب الناغى، مدير إدارة التدريب بالمديرية، عن أماكن التدريب التربوي والبدنى والذهنى للمعلمين الجدد المتخلفين (الدفعة الخامسة) بمسابقة (٣٠ ألف معلم )  وفقا الجداول التالية:

أماكن التدريب التربوي والبدني والذهني للمعلمين الجدد المتخلفين

ويعقد التدريب على مدار ثلاثة أيام اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/١١/١١
 إلى يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/١١/١٣، فى تمام الساعة التاسعة صباحا، على أن يكون اليوم الثانى تدريب بدنى.

ووجهت تعليم القاهرة عدد من التعليمات بشأن التدريب

_ التأكد من بيانات المتدربين بالإطلاع على بطاقة الرقم القومى ومطابقتها بالكشوف المرسلة إلى قسم التدريب، والمتضمنة أسماء المجتازين الاختبارات المبدئية للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى تخصصات 
(العلوم، والرياضيات، واللغة الإنجليزية، والدراسات الإجتماعية).

"تعليم القاهرة" تعلن نتيجة المرحلة الثالثة لرياض الأطفال بعد التعديل

تعليم القاهرة تصدر 5 تعليمات مهمة لمعلمي الدفعة الخامسة الجدد بشأن المناهج المطورة

_ يحضر معلمو ال (5 %) التدريب فى أيامه الثلاثة دون أن يطلب منهم ممارسة أي من التدريبات الرياضية.

_ يسمح للمتدربين بتلقى التدريب فى أقرب محافظة لهم غير محافظتهم الأصلية مع المتابعة بمسئول إدارة التدريب بالمديرية.

_ يتعين على جميع المتدربين الحصول على إفادة رسمية باجتياز برنامج التدريب التربوى والبدنى والذهنى، حيث تعد هذه الإفادة أحد مسوغات التعيين الأساسية.

 

 

