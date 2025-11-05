الأربعاء 05 نوفمبر 2025
وزارة التربية والتعليم تطلق فعاليات المرحلة الأولى من دوري مدارس مصر

انطلقت فعاليات المرحلة الأولى من دوري مدارس مصر (دوري الفصول) بجميع المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة الاهتمام بالنشاط الرياضي داخل المدارس، ودعم واكتشاف المواهب الرياضية بين الطلاب.

انطلاق دوري مدارس مصر 

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الدوري يُقام تحت إشراف الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بالوزارة بالشراكة مع وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري للرياضة المدرسية وشركة استادات في الألعاب التالية: كرة القدم (المرحلة الثانوية بنين) مواليد ٢٠٠٧ كحد أقصى، وكرة القدم (المرحلة الإعدادية بنين - بنات) مواليد ٢٠١٠ كحد أقصى، وكرة السلة ٣×٣ (المرحلة الإعدادية بنين - بنات) مواليد ٢٠١٠ كحد أقصى.

وأشارت الوزارة إلى أن المرحلة الأولى (دوري الفصول) تهدف إلى توسيع قاعدة الممارسة الرياضية داخل المدارس، وغرس روح الانتماء والولاء للمدرسة، وتعزيز روح المنافسة الشريفة بين الطلاب، من خلال مشاركة جميع الفصول الدراسية في كل مدرسة.

الإقبال الطلابي على دوري مدارس مصر

كما أشارت الوزارة إلى أن انطلاق الدوري شهد إقبالًا كبيرًا من الطلاب والطالبات، ومشاركة فعالة في جميع المدارس بمختلف أنواع التعليم، وسط أجواء من الحماس والتشجيع وروح الفريق الواحد، مما يعكس نجاح الدوري.

وذكرت الوزارة أن دوري مدارس مصر يُعد أحد أكبر المشروعات القومية التي تستهدف بناء الشخصية المصرية المتكاملة من خلال دمج الأنشطة الرياضية في منظومة التعليم، بما يسهم في ترسيخ قيم الانضباط، والعمل الجماعي، والقيادة، والإصرار على النجاح بين الطلاب.

كما يمثل الدوري ترجمة عملية لرؤية الدولة في بناء الإنسان المصري، حيث يُعد النشاط الرياضي جزءًا لا يتجزأ من العملية التربوية الشاملة، يسهم في تنمية القدرات البدنية والذهنية للطلاب، ويعزز القيم الإيجابية التي تخلق جيلًا قادرًا على تحمل المسؤولية والمنافسة محليًا ودوليًا.

