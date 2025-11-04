الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
أخبار مصر

جولة مفاجئة لوزير التعليم بعدد من مدارس الدقهلية

محمد عبد اللطيف وزير
محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم
يجري محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، جولة مفاجئة بعدد من مدارس محافظة الدقهلية، للاطمئنان على انتظام سير الدراسة والالتزام بالقرارات المنظمة للعملية التعليمية.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تنبيها مهما وعاجلا إلى جميع المديريات التعليمية ولجميع المدارس على مستوى الجمهورية بضرورة متابعة غياب الطلاب وحصر الغياب يوميًا وإبلاغ أولياء الأمور.

نسب حضور الطلاب في المدارس 

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نسب حضور الطلاب في المدارس خلال العام الدراسي الحالي 2025-2026.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه بلغ متوسط حضور الطلاب نحو 87.5%، مشيرًا إلى أن نسب الحضور كانت في العام قبل الماضي لا تتجاوز 15%، وارتفعت العام الماضي إلى ما بين 80 % و85%، لتصل هذا العام إلى ما بين 85% و90%.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن هذا التقدم الملحوظ يعكس جهود المديريات التعليمية في الميدان.

كما كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطة وضع التقييمات للطلاب في المدارس خلال العام الدراسي الحالي 2025-2026.

تقييمات الطلاب في المدارس

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه على جميع المدارس أن تعكس صورة تليق بمكانة مصر من خلال نسب حضور مرتفعة، وتقييمات دقيقة للطلاب موزعة على مدار خمسة أيام أسبوعيًّا، وأن التقييمات يجب أن تكون حقيقية ومعبرة عن أداء الطلاب الفعلي، حفاظًا على مصلحتهم التعليمية، بالإضافة إلى ضرورة الالتزام بتطبيق أعمال السنة وربطها بالحضور والمشاركة الفعلية للطلاب داخل الفصول.

وشددت وزارة التربية والتعليم على أهمية التشجير داخل المدارس، والعناية بالمساحات الخضراء بما يحقق بيئة تعليمية صحية ومحفزة للتعلم،وضرورة الاستعانة بمدارس التعليم الفني في أعمال الصيانة والتجميل داخل المدارس بالتعاون مع المحافظات.

