أخبار مصر

التعليم تكشف حقيقة منح طلاب المدارس إجازة رسمية غدًا بمناسبة بدء انتخابات النواب

انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب لعام 2025
نفت وزارة التربية والتعليم إصدار أي قرار رسمي بمنح جميع الطلاب إجازة خلال فترة انتخابات مجلس النواب 2025 والتي تنطلق في محافظات المرحلة الأولى غدًا الإثنين، مؤكدة أن الأمر يختلف حسب ظروف كل محافظة ووجود اللجان الانتخابية داخل المدارس.

حقيقة تأجيل الدراسة في مقار اللجان الانتخابية 

وأوضحت الوزارة أن  المدارس التي تحتوي على لجان انتخابية ستمنح طلابها إجازة خلال أيام الانتخابات، بينما ستستمر الدراسة بشكل طبيعي في المدارس التي لا تضم لجانًا انتخابية، لضمان سير العملية التعليمية دون تعطيل.

وأكدت الوزارة استمرار حضور المعلمين والعاملين في جميع المدارس وفقًا لتعليمات الإدارات التعليمية، للمشاركة في تجهيز المقار الانتخابية ومتابعة الإجراءات الإدارية المتعلقة بالانتخابات، مع الالتزام بكافة الإجراءات التنظيمية والتنسيقية مع المحافظين.

وأشارت الوزارة إلى أن الإدارات التعليمية تنتظر القائمة النهائية التي سترسلها الهيئة الوطنية للانتخابات بأسماء المدارس المعتمدة رسميًا كمقار انتخابية، ليتم التنسيق معها استعدادًا لاستقبال الناخبين.

تعليمات مشددة لجميع المدارس بعدم استخدام أسوارها أو مقراتها أو مجالس الأمناء في أي أعمال دعاية انتخابية

وفي إطار تأمين العملية التعليمية والانتخابية، أصدرت المديريات التعليمية تعليمات مشددة لجميع المدارس بعدم استخدام أسوارها أو مقراتها أو مجالس الأمناء في أي أعمال دعاية انتخابية، كما حظرت تعليق صور أو شعارات المرشحين أو نشر أي محتوى سياسي داخل المدارس، حفاظًا على حياد العملية التعليمية.

انتخابات مجلس النواب لعام 2025 

وتنطلق غدًا انتخابات مجلس النواب لعام 2025 في مختلف محافظات الجمهورية، وسط استعدادات مكثفة من الجهات المعنية لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء من الشفافية والنزاهة، بما يعكس التزام الدولة بمبدأ الصوت الواحد لكل مواطن، حمايةً لنزاهة الانتخابات وضمانًا لتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع الإجراءات التنظيمية والفنية قد اكتملت، بما في ذلك تجهيز اللجان وتوفير الإشراف القضائي الكامل على جميع مراحل التصويت والفرز.

الهيئة الوطنية للانتخابات المديريات التعليمية الوطنية للانتخابات وزارة التربية والتعليم جميع المدارس انتخابات مجلس النواب لعام 2025

