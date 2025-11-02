الأحد 02 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

فرنسا تكشف معلومات جديدة حول عملية سرقة متحف اللوفر

متحف اللوفر
متحف اللوفر

كشفت المدعية العامة في باريس لور بيكو اليوم الأحد، أن اثنين من المشتبه بهم في سرقة مجوهرات متحف اللوفر، سبق أن أدينا سويا في قضية سرقة قبل 10 سنوات.

السلطات الفرنسية تكشف تفاصيل جديدة حول المشتبه بتورطهم في سرقة اللوفر
 

وقالت بيكو: إن رجلا يبلغ من العمر 37 عاما وجهت إليه اتهامات يوم السبت، تم العثور على حمضه النووي داخل سلة الرافعة التي استخدمت للوصول إلى نافذة متحف اللوفر عند السرقة، وُجهت إليه تهم أولية بالسرقة من قبل عصابة منظمة تمارس التآمر الإجرامي.

وحسب بيكو، فإن سجله الجنائي يتضمن 11 إدانة سابقة، 10 منها بجناية السرقة.

وأضافت المدعية العامة أن السجل الجنائي لمشتبه به يبلغ من العمر 39 عاما، وجهت إليه اتهامات أولية مماثلة يوم الأربعاء، يتضمن 15 إدانة، بما فيها اثنتان بتهمة السرقة.

وقالت بيكو: "المثير للاهتمام أنه عند مقارنة هذين السجلين، نرى أن الرجلين متورطان في نفس قضية السرقة التي أدينا بها في باريس عام 2015".

ووجهت اتهامات هذا الأسبوع لرجل آخر يبلغ من العمر 34 عاما، يشتبه في كونه جزءا من فريق "الكوماندوز"، كما أطلقت وسائل الإعلام الفرنسية على اللصوص.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

باريس متحف اللوفر قضية سرقة

مواد متعلقة

زاهي حواس: المتحف المصري الكبير أكبر من متحف اللوفر ويضم كنوز توت عنخ آمون

المدعي العام في باريس يعلن اعتقال 5 حالات جديدة في واقعة سرقة متحف اللوفر

الأكثر قراءة

النواب يبدأ مناقشة قرض بـ4 مليارات يورو لدعم الاقتصاد

رئيس ألمانيا مهنئا السيسي بافتتاح المتحف الكبير: يعكس عظمة تاريخكم ومكانة مصر الراسخة

"تعليم القاهرة" تعلن نتيجة المرحلة الثالثة لرياض الأطفال بعد التعديل

الأمن يكشف ملابسات فيديو تعدي شاب على سيدة بالفيوم

مصر للطيران تطلق حملة دعائية دولية غير مسبوقة للترويج للمتحف المصري الكبير

السيسي يطالب بالبناء على نتائج قمة شرم الشيخ وإعادة إعمار غزة

السيسي: حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم والاستقرار في الشرق الأوسط

استبعاد أحمد حمدي من قائمة الزمالك أمام طلائع الجيش

خدمات

المزيد

كم سجل سعر كيلو السكر في السوق اليوم؟

أسعار الخضار اليوم، انخفاض 6 أصناف أبرزها الطماطم والبصل وارتفاع جديد في البطاطس

مؤبد وغرامة 5 ملايين، عقوبة سرقة الآثار وفقا للقانون

انخفاض يتجاوز الـ 30 جنيها وارتفاع يصل إلى 119، أسعار غريبة للسمك اليوم بالأسواق

المزيد

انفوجراف

تصنيف الأندية قبل قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم صلاة العصر في المنام وعلاقته بالحصول على ترقية فى العمل

الإسكندرية تحفظ الود، حكايات عمة وخال سيدي إبراهيم الدسوقي

عباقرة ولكن مجهولون، عبد الله بن عمرو بن حرام تنبأ باستشهاده وكلمه الله بغير حجاب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads