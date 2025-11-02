فرنسا تكشف معلومات جديدة حول عملية سرقة متحف اللوفر

كشفت المدعية العامة في باريس لور بيكو اليوم الأحد، أن اثنين من المشتبه بهم في سرقة مجوهرات متحف اللوفر، سبق أن أدينا سويا في قضية سرقة قبل 10 سنوات.

السلطات الفرنسية تكشف تفاصيل جديدة حول المشتبه بتورطهم في سرقة اللوفر



وقالت بيكو: إن رجلا يبلغ من العمر 37 عاما وجهت إليه اتهامات يوم السبت، تم العثور على حمضه النووي داخل سلة الرافعة التي استخدمت للوصول إلى نافذة متحف اللوفر عند السرقة، وُجهت إليه تهم أولية بالسرقة من قبل عصابة منظمة تمارس التآمر الإجرامي.

وحسب بيكو، فإن سجله الجنائي يتضمن 11 إدانة سابقة، 10 منها بجناية السرقة.

وأضافت المدعية العامة أن السجل الجنائي لمشتبه به يبلغ من العمر 39 عاما، وجهت إليه اتهامات أولية مماثلة يوم الأربعاء، يتضمن 15 إدانة، بما فيها اثنتان بتهمة السرقة.

وقالت بيكو: "المثير للاهتمام أنه عند مقارنة هذين السجلين، نرى أن الرجلين متورطان في نفس قضية السرقة التي أدينا بها في باريس عام 2015".

ووجهت اتهامات هذا الأسبوع لرجل آخر يبلغ من العمر 34 عاما، يشتبه في كونه جزءا من فريق "الكوماندوز"، كما أطلقت وسائل الإعلام الفرنسية على اللصوص.

