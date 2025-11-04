فرنسا تطلب من لبنان توقيف 3 جنرالات من نظام الأسد

طلب القضاء الفرنسي من لبنان تعقب وتوقيف ثلاثة من كبار الضباط في النظام السوري السابق يتهمهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، أدت إلى وفاة مواطنين فرنسيين.

إجراء التحريات والاستقصاءات اللازمة

ووفق ما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصدر قضائي لبناني رفيع المستوى، فقد تلقى النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار برقية رسمية من القضاء الفرنسي، تتضمن طلب قضائي رسمي من السلطات اللبنانية بتعقب كل من قائد المخابرات الجوية في النظام السوري، اللواء جميل الحسن، ومدير مكتب الأمن القومي، اللواء علي مملوك، ومدير فرع التحقيق في المخابرات الجوية، اللواء عبد السلام محمود، وإجراء التحريات والاستقصاءات اللازمة، وتوقيفهم في حال وجودهم على الأراضي اللبنانية، وتسليمهم إلى الجهات القضائية الفرنسية المختصة.

مراقبة حركة الاتصالات التي تقوم بها السلطات الفرنسية

وأكد المصدر القضائي أن الاستنابة الفرنسية تضمنت أرقام هواتف لبنانية تتواصل بشكل دوري مع الأشخاص المذكورين، وهو ما ثبت عبر مراقبة حركة الاتصالات التي تقوم بها السلطات الفرنسية في إطار تعقب قيادات النظام السوري السابق.

وأشار المصدر إلى أن المتابعة والتحقيقات المتعلقة بهذا الملف ستكون من صميم مهام شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللبناني.

وكان القضاء الفرنسي أصدر في أكتوبر الماضي مذكرة توقيف ثالثة ضد الرئيس السوري السابق بشار الأسد بتهمة "ضلوعه في هجمات كيميائية عام 2013".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.