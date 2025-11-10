الإثنين 10 نوفمبر 2025
رد رسمي حول وجود خلاف بين منتخب إسبانيا وفليك بشأن يامال

كشف رافاييل لوزان، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، حقيقة وجود خلاف أو توتر بين الاتحاد والألماني هانز فليك مدرب برشلونة بشأن اللاعب لامين يامال.

وأكد رئيس اتحاد الكرة الإسباني أن العلاقة بين الطرفين يسودها التعاون الكامل والتفاهم حول مصلحة اللاعب.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أوضح لوزان أن هناك "تنسيقًا مثاليًّا" بين الاتحاد الإسباني وبرشلونة، مشيرًا إلى أن النادي الكتالوني يمكن أن يكون مطمئنًا بشأن استدعاء لامين يامال للمباراتين الأخيرتين لمنتخب إسبانيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

 

وقال لوزان في تصريحات لشبكة "موفيستار" من ملعب بالايدوس: "نحن نعمل بهذا النهج مع لامين بالطبع، ومع جميع لاعبي المنتخب. نحن نوجه شكرًا خاصًا للأندية، لأن اللاعبين في النهاية ينتمون إليها، ويجب أن يكون هناك تنسيق مثالي كما هو قائم حاليًا بين الاتحاد الإسباني لكرة القدم، بوجود أيتور كارانكا مديرًا للمنتخب، وبين مسئولي الأندية في الجوانب الإدارية والفنية والطبية".



ووجه  رئيس الاتحاد الإسباني رسالة طمأنينة إلى برشلونة ومدربه الألماني هانز فليك، مؤكدًا تفهمه لرغبة النادي في الحفاظ على سلامة لاعبيه، قائلًا: "من المؤكد أن لويس دي لا فوينتي يتمتع بعلاقة ممتازة مع الجميع، وفي هذا السياق من الطبيعي أن يرغب مدرب برشلونة في أن يكون جميع لاعبيه في أفضل حالة. هذه مجرد مناقشات بسيطة، لكنها لم تتطور إلى أي خلاف، لأننا لم نشعر في أي لحظة بوجود توتر أو شيء مشابه".

وأضاف لوزان: "نحن نعمل دائمًا بتنسيق كامل وسنستمر على هذا النهج، لأن شعور الانتماء للنادي يأتي أولًا، وفي المنتخب يجب أن نعتني كثيرًا باللاعبين. يمكن لبرشلونة أن يطمئن تمامًا، فلن تكون هناك أي خلافات في هذا الشأن".

وأتم رئيس الاتحاد الإسباني: "علينا أن نبقى واقعيين لأننا نعرف طبيعة كرة القدم. لدينا مباراة مهمة جدًا في جورجيا، ثم لقاء العودة أمام تركيا في إشبيلية، حيث أعتقد أننا نستطيع حسم صدارة المجموعة نهائيًا والتأهل إلى المونديال بهدوء قبل قرعة كأس العالم في واشنطن".

