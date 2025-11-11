الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
خارج الحدود

32 قتيلا ومصابا في انفجار قرب مجمع محاكم بالعاصمة الباكستانية

اسلام اباد،فيتو
اسلام اباد،فيتو
أفادت تقارير إخبارية نقلا عن مصدر حكومي باكستاني، اليوم الثلاثاء، بسقوط  12 قتيلا و20 مصابا في انفجار قرب مجمع محاكم في العاصمة إسلام آباد.

 أكد وزير الدفاع الباكستاني، خواجة آصف، أن بلاده تمتلك أدلة على تورط الحكومة الأفغانية مع حركة "طالبان باكستان"، مشيرًا إلى أن الحركة تتخذ من أفغانستان ملاذًا لها.

وقال آصف: "لقد تصدينا للإرهاب العابر للحدود في أفغانستان، ونشهد وجود العديد من التنظيمات الإرهابية على الأراضي الأفغانية".

واستبعد وزير الدفاع الباكستاني اندلاع حرب شاملة مع أفغانستان، موضحًا أن وفد بلاده طالب خلال المفاوضات بضمانات من طالبان للحفاظ على وقف إطلاق النار بين البلدين.

وهدد وزير الدفاع الباكستاني، خواجة آصف، يوم الأربعاء، بـ«محو حركة طالبان أفغانستان»، عقب إعلان وزير الإعلام فشل محادثات إسطنبول بين إسلام آباد وكابول.

وكتب آصف عبر حسابه على "إكس": "لا تحتاج باكستان لاستخدام، ولو جزء بسيط من ترسانتها الكاملة، للقضاء على نظام طالبان بالكامل ودفع أفراده للاختباء في الكهوف". 

وقال وزير الإعلام الباكستاني عطا الله ترار، في وقت سابق، إن المحادثات التي تهدف إلى هدنة طويلة الأمد بين أفغانستان وباكستان اختتمت في إسطنبول دون التوصل إلى حل عملي. وأوضح أن الجانب الأفغاني استمر في الانحراف عن القضية الأساسية، متملصًا من النقطة الرئيسية التي انطلقت على أساسها عملية الحوار.

