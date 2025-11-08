السبت 08 نوفمبر 2025
أفغانستان تعلن فشل آخر جولات مفاوضات السلام مع باكستان

أعلنت حكومة طالبان التي تقود أفغانستان، اليوم السبت، فشل آخر جولة من محادثات السلام مع باكستان في تركيا، وحملت مسؤولية الإخفاق لنهج إسلام آباد "غير المسؤول وغير المتعاون".

وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد في بيان نشر على منصات التواصل الاجتماعي: "خلال المناقشات حاول الجانب الباكستاني إلقاء مسؤولية أمنه بالكامل على عاتق الحكومة الأفغانية، بينما لم يبد أي استعداد لتحمل مسؤولية أمن أفغانستان أو أمنه".

وأضاف: "الموقف غير المسؤول وغير المتعاون للوفد الباكستاني لم يفض إلى أي نتيجة، رغم النوايا الطيبة لإمارة أفغانستان الإسلامية وجهود الوسطاء".

ولم تعلق إسلام آباد بشكل فوري.

وكان وزير الإعلام الباكستاني عطا الله ترار، قد لمح قبل يوم إلى فشل المفاوضات، قائلا إن المسؤولية تقع على عاتق كابل للوفاء بتعهداتها بمحاربة الإرهاب "وهو ما فشلت فيه حتى الآن".

وأضاف: "ستواصل باكستان ممارسة كافة الخيارات الضرورية لحماية أمن شعبها وسيادتها".

والخميس عقد البلدان محادثات في إسطنبول في محاولة لوضع اللمسات الأخيرة على هدنة جرى الاتفاق عليها في 19 أكتوبر في قطر.

وكانت القوات المسلحة في البلدين قد اشتبكت الشهر الماضي في مواجهات أسفرت عن مقتل العشرات، في واحدة من أعنف المواجهات بين الجانبين منذ عودة حركة طالبان إلى الحكم في كابول عام 2021.

وكان الجانبان قد وقّعا اتفاق وقف لإطلاق النار في الدوحة في 19 أكتوبر الماضي، قبل أن تُستأنف المفاوضات في مرحلة ثانية بمدينة إسطنبول مطلع الشهر الجاري، غير أن الجولة الأولى منها انتهت دون التوصل إلى اتفاق حول هدنة دائمة.

