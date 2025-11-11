الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
انتخابات النواب، العاملون بتعليمية أبشواي يصوتون في لجان طبهار والعجميين

أدلى العاملون بإدارة أبشواي التعليمية في محافظة الفيوم بأصواتهم في  انتخابات النواب بلجان مدارس العجميين الثانوية للبنات، وطبهار الابتدائية الجديدة والأنصارية وأبو كساه.

الناخبون المقيدون بجداول الفيوم

يذكر أن عدد الناخبين المقيدين بلجان الفيوم بلغ  2,223,823 ناخب ،  يدلون بأصواتهم أمام 343 لجنة انتخابية فى 284 مركز انتخابي يضمهم 4 لجان عامة بالفيوم، لاختيار 10 مرشحين من بين 68 مرشحا في 4 دوائر انتخابية، في انتخابات مجلس النواب.

 

المرشحون في الدوائر الاربع

 تم تقسيم محافظة الفيوم إلى 4 دوائر انتخابية ,يتنافس فى الدائرة الأولى التى تضم قسم أول وثانى ومركز الفيوم، ومقرها مركز الفيوم، 18 مرشحا 11 مستقلا و7 مرشحين من الأحزاب، والدائرة الثانية مقرها مركز إطسا ويتنافس فيها 22 مرشحا 18 مستقلا و4 من الأحزاب والدائرة الثالثة والتى تضم مراكز سنورس وسنهور وطامية، ومقرها مركز طامية، ويتنافس فيها 22 مرشحا 15 مستقلا و7 من الأحزاب، والدائرة الرابعة وتضم مراكز أبشواى ويوسف الصديق  والشواشنة، ومقرها مركز أبشواي، ويتنافس فيها 6 مرشحين 3 مستقلين و3 من الأحزاب.

المقاعد المخصصة للفيوم

ويبلغ إجمالى المقاعد المخصصة للمحافظة فى الانتخابات 19 مقعد منهم  9 فى القائمة و10 مقاعد فردية تم تقسيمهم 3 مقاعد بالدائرة الأولى و2 بالدائرة الثانية و3 بالدائرة الثالثة و2 بالدائرة الرابعة.

 

وتم توزيع المراكز الانتخابية فى الفيوم البالغ عددها 284 مركزا انتخابيا، منها 40 فى مركز شرطة الفيوم و16 فى قسم اول و8 فى قسم ثانى و25 فى مركز شرطة سنورس و18 فى مركز شرطة سنهور القبلية و30 مركز انتخابى فى طامية و73 فى مركز إطسا و36 فى مركز أبشواى و16 فى يوسف الصديق و18 فى مركز شرطة الشواشنة و4 لجان للفرز فى المحافظة.

الجريدة الرسمية