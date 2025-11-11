الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
حوادث

تجديد حبس 11 متهما باستغلال الأطفال في أعمال التسول بالجيزة

جدد قاضي معارضات الجيزة حبس 5 رجال و6 سيدات، بتهمة استغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة الجيزة، 15 يوم على ذمة التحقيقات. 

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 5 رجال و6 سيدات (4 منهم لهم معلومات جنائية) لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة الجيزة.

وعثر بصحبة المتهمين على  17 حدثا من المعرضين للخطر، تم ضبطهم حال قيامهم بالنشاط الإجرامي، وبمواجهتهم اعترفوا بالواقعة.

الإجراءات القانونية

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم المجني عليهم لأهاليهم وأخذ التعهد اللازم بحسن رعايتهم، بالتنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول لأهله بإحدى دور الرعاية.

الجريدة الرسمية