نائب محافظ قنا يتابع لجان انتخابات النواب من مركز شبكة الطوارئ

تابع الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا صباح اليوم الإثنين سير العمل بلجان انتخابات مجلس النواب 2025 من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ بديوان عام المحافظة للاطمئنان على انتظام العمل داخل اللجان العامة والفرعية بمختلف المراكز والمدن على مدار الساعة لضمان انسيابية الإجراءات وتذليل أي عقبات أمام الناخبين.

جاء ذلك بحضور اللواء سامى علام السكرتير العام للمحافظة واللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد وأحمد عبد الخالق مدير مركز السيطرة وعدد من القيادات التنفيذية.

تقارير غرفة العمليات المركزية بقنا

وخلال المتابعة استعرض الدكتور حازم عمر تقارير غرفة العمليات المركزية التي ترصد الموقف اللحظي لفتح اللجان ونسب الإقبال وموقف التجهيزات اللوجستية والتواصل مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز مؤكدًا أن العملية الانتخابية تسير في أجواء مستقرة ومنظمة بفضل التنسيق الكامل بين الجهات التنفيذية والأمنية.

وشدد على تنفيذ توجيهات محافظ قنا بضرورة التواجد الميداني المستمر لرؤساء الوحدات المحلية والقيادات التنفيذية لمتابعة سير الانتخابات والاستجابة الفورية لأي ملاحظات ترد من اللجان أو الناخبين بما يضمن تقديم الدعم اللازم لضمان نجاح العملية الديمقراطية.

وأكد نائب المحافظ أن المحافظة اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لتوفير بيئة انتخابية آمنة وميسرة شملت أعمال النظافة العامة بمحيط اللجان وتوفير وسائل النقل ومقاعد لكبار السن وذوي الهمم تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية بتهيئة المناخ المناسب لمشاركة المواطنين في هذا الاستحقاق الدستوري.

