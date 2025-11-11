قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب تستقبل عددًا من شيوخ وعواقل سيناء

18 حجم الخط

استقبلت قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب عددًا من شيوخ وعواقل القبائل وقيادات الأجهزة الأمنية وممثلى المجتمع المدنى بمحافظتى شمال وجنوب سيناء، وذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على التواصل المستمر مع أهالى سيناء وتبادل الرؤى فى كافة الموضوعات والقضايا المرتبطة بالمواطن السيناوى.

تقديم كافة أوجه الدعم لأبناء سيناء

بدأت مراسم الزيارة بالوقوف دقيقة حداد على شهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم لتظل راية الوطن عالية خفاقة.

وخلال كلمته نقل اللواء أ ح هشام فتحى شندى قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب تحيات وتقدير الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، مشيرًا إلى حرص القوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم لأبناء سيناء والتعاون المستمر مع كافة مؤسسات الدولة لدعم جهود التنمية الشاملة بكافة ربوع سيناء.

من جانبهم أكد شيوخ وعواقل سيناء أن جميع أبناء القبائل يقفون خلف القوات المسلحة لدعم جهود الأمن والإستقرار بالوطن الحبيب، معربين عن تقديرهم للدور الوطنى الذى تقوم به القوات المسلحة لحماية الوطن فضلًا عن دورها المحورى فى تنمية سيناء بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة من خلال تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية التى تسهم فى توفير حياة كريمة للمواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.