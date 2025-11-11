الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب تستقبل عددًا من شيوخ وعواقل سيناء

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
18 حجم الخط

استقبلت قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب عددًا من شيوخ وعواقل القبائل وقيادات الأجهزة الأمنية وممثلى المجتمع المدنى بمحافظتى شمال وجنوب سيناء، وذلك فى إطار حرص القوات المسلحة   على التواصل المستمر مع أهالى سيناء وتبادل الرؤى فى كافة الموضوعات والقضايا المرتبطة بالمواطن السيناوى.

 تقديم كافة أوجه الدعم لأبناء سيناء

 

 بدأت مراسم الزيارة بالوقوف دقيقة حداد على شهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم لتظل راية الوطن عالية خفاقة.

 وخلال كلمته نقل اللواء أ ح هشام فتحى شندى قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب تحيات وتقدير الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، مشيرًا إلى حرص القوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم لأبناء سيناء والتعاون المستمر مع كافة مؤسسات الدولة لدعم جهود التنمية الشاملة بكافة ربوع سيناء.

 

 

من جانبهم أكد شيوخ وعواقل سيناء أن جميع أبناء القبائل يقفون خلف القوات المسلحة لدعم جهود الأمن والإستقرار بالوطن الحبيب، معربين عن تقديرهم للدور الوطنى الذى تقوم به القوات المسلحة لحماية الوطن فضلًا عن دورها المحورى فى تنمية سيناء بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة من خلال تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية التى تسهم فى توفير حياة كريمة للمواطنين.

 

المشروعات التنموية والخدمية المشروعات التنموية القوات المسلحة توفير حياة كريمة للمواطنين تنفيذ المشروعات التنموية تنفيذ المشروعات شهداء الوطن

الجريدة الرسمية