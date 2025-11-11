الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري السعودي "الموج الأحمر 8"

انطلقت فعاليات التدريب البحري المصري السعودي المشترك (الموج الأحمر 8)، والذي يستمر لعدة أيام بالمملكة العربية السعودية بمشاركة عناصر من القوات البحرية لكلٍ من مصر والسعودية والأردن والسودان واليمن وجيبوتى.

 خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة

ويتضمن التدريب على عقد العديد من المحاضرات النظرية والعملية لتوحيد مفاهيم العمل المشترك بين كافة العناصر المشاركة، وكذلك التخطيط لإدارة أعمال بحرية مشتركة والتدريب على مجابهة التهديدات البحرية غير النمطية بما يسهم فى صقل المهارات وتبادل الخبرات بين القوات المشاركة بالتدريب.

يأتى التدريب فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع نظائرها من الدول الشقيقة والصديقة لدعم وتعزيز علاقات التعاون فى مختلف المجالات العسكرية

