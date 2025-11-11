الصين تطور أقراصا طبية لإطالة العمر إلى 150 عاما

18 حجم الخط

تعمل الشركة الصينية الناشئة Lonvi Biosciences في مجال أبحاث طول العمر على تطوير أقراص طبية مضادة للشيخوخة، تعتمد على مركبات طبيعية مستخلصة من بذور العنب.

شركة ناشئة في مجال طب طول العمر

أفادت بذلك صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن المدير التقني لشركة Lonvi Biosciences، ليو تشينجهوا، الذي قال أيضا إن العيش حتى 150 عاما أصبح أمرا ممكنا وسيصبح واقعا خلال بضع سنوات.

وتعد Lonvi Biosciences شركة ناشئة في مجال طب طول العمر، ويقع مقرها في شنتشن جنوب الصين، وتركز على تطوير دواء يعتمد على المركب الطبيعي "بروسيانيدين" (C1 PCC1) المستخلص من بذور العنب.

مركب PCC1 يطيل عمر الفئران بنسبة 9.4%

تستند منهجيات الشركة إلى أبحاث نُشرت من قبل علماء في شنجهاي، حيث أظهرت التجارب أن مركب PCC1 يطيل عمر الفئران بنسبة 9.4%، ويزيد فترة بقائها على قيد الحياة منذ بدء العلاج بنسبة 64.2%، من خلال قتل الخلايا الشائخة انتقائيا.

وأكد ليو تشينجهوا أن العيش حتى 150 عاما أمر واقعي بالتأكيد، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن الشركة تتخذ موقفا مشككا من الادعاءات التي تقول إن الطب الحديث يمكنه القضاء على الموت تماما.

