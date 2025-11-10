الإثنين 10 نوفمبر 2025
بسبب ضعف الطلب، مبيعات تسلا في الصين تهبط لأدنى مستوى خلال 3 سنوات

انخفضت مبيعات تسلا في الصين إلى 26006 سيارة في أكتوبر، وهو أدنى مستوى في ثلاث سنوات، في وقت تواجه فيه شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية ضعفا في الطلب داخل سوق تتسم بتنافسية شديدة.

وهبطت المبيعات بنسبة 35.8% على أساس سنوي، كما تراجعت من 71525 سيارة في سبتمبر، وهو الشهر الذي بدأت فيه تسلا تسليم طراز «واي إل» المخصص حصريا للسوق الصينية، بحسب شبكة CNBC عربية.

صادرات تسلا من السيارات المصنعة في الصين 

وأظهرت بيانات رابطة سيارات الركاب الصينية الصادرة اليوم الاثنين، أن صادرات تسلا من السيارات المصنعة في الصين قفزت إلى أعلى مستوى في عامين، لتصل إلى 35491 سيارة خلال الشهر الماضي.

مبيعات سيارات تسلا تواصل انخفاضها في السوق الأوروبية

كامل الوزير: الاستعانة بخبرات كوريا الجنوبية لإعداد كوادر مدربة لصيانة السيارات الكهربائية بمصر

حصة تسلا في السيارات الكهربائية

وتراجعت حصة تسلا في سوق السيارات الكهربائية بالصين إلى 3.2% فقط في أكتوبر، بانخفاض حاد عن 8.7% في الشهر السابق، مسجّلة أدنى مستوى لها منذ أكثر من ثلاث سنوات.

