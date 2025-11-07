الجمعة 07 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الصين تطالب أمريكا بتخفيض ترسانتها من الأسلحة النووية

الأسلحة النووية
الأسلحة النووية
18 حجم الخط

طالبت المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينج الولايات المتحدة بخفض ترسانتها النووية بشكل كبير، وخلق الظروف اللازمة لتحقيق نزع كامل للسلاح النووي.

الخارجية الصينية تحث واشنطن على خلق الظروف لنزع السلاح النووي

وعلقت ماو نينج على تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه ناقش مع الجانبين الروسي والصيني آفاق نزع الأسلحة النووية، قائلة: “باعتبارها الدولة التي تمتلك أكبر ترسانة نووية، يجب على الولايات المتحدة أن تفي بمسؤولياتها والأولية في مجال نزع السلاح النووي، وأن تواصل تخفيض ترسانتها بشكل كبير وجوهري لتهيئة الظروف لتحقيق نزع السلاح النووي الشامل والكامل”.

وأعلن ترامب مؤخرا أنه بحث مع القائدين الروسي والصيني فلاديمير بوتين وشي جين بينج آفاق نزع الأسلحة النووية، معربا عن أمله في إمكانية حدوث ذلك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأسلحة النووية الولايات المتحدة ترامب

مواد متعلقة

البنتاجون يعلن رغبته في إبرام اتفاقية مع روسيا لضبط الأسلحة النووية

الأكثر قراءة

النيابة تكشف تفاصيل جديدة في مقتل صاحب محل كشري شهير بحلوان على يد مسجل خطر

انخفاض كبير في البلدي وارتفاع البيضاء، سعر الفراخ اليوم الجمعة 7 نوفمبر 2025

تدهور حالة إسماعيل الليثي بعد إصابته في حادث مروع وزوجته تنهار داخل المستشفى (فيديو)

أسعار الخضار اليوم، انخفاض 6 أصناف منها الطماطم والليمون وقفزة في البسلة

محطة بشتيل للسكك الحديدية في أرقام (إنفوجراف)

التفاصيل الكاملة لإصابة إسماعيل الليثي في حادث تصادم أثناء عودته من حفل بأسيوط

نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد إبراهيم الدسوقي بكفر الشيخ (بث مباشر)

إصابة 54 شخصا في انفجار مسجد بالعاصمة الإندونيسية خلال صلاة الجمعة

خدمات

المزيد

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية مساء اليوم

يسجل 12.91 جنيه في هذا البنك، سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

تعرف على سعر الذهب المعلن على موقع البورصة المصرية

المزيد

انفوجراف

أبرز أرقام بطولة السوبر المصري منذ انطلاقها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم بيع السمك في المنام وعلاقته بالحصول على رزق حلال كثير

دعاء الجمعة الثالثة من جمادى الأولى لزيادة الرزق والبركة في الأولاد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 7 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads