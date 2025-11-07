الصين تطالب أمريكا بتخفيض ترسانتها من الأسلحة النووية

18 حجم الخط

طالبت المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينج الولايات المتحدة بخفض ترسانتها النووية بشكل كبير، وخلق الظروف اللازمة لتحقيق نزع كامل للسلاح النووي.

الخارجية الصينية تحث واشنطن على خلق الظروف لنزع السلاح النووي

وعلقت ماو نينج على تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه ناقش مع الجانبين الروسي والصيني آفاق نزع الأسلحة النووية، قائلة: “باعتبارها الدولة التي تمتلك أكبر ترسانة نووية، يجب على الولايات المتحدة أن تفي بمسؤولياتها والأولية في مجال نزع السلاح النووي، وأن تواصل تخفيض ترسانتها بشكل كبير وجوهري لتهيئة الظروف لتحقيق نزع السلاح النووي الشامل والكامل”.

وأعلن ترامب مؤخرا أنه بحث مع القائدين الروسي والصيني فلاديمير بوتين وشي جين بينج آفاق نزع الأسلحة النووية، معربا عن أمله في إمكانية حدوث ذلك.

