لديه الحلول، ما شروط زيدان لتدريب مانشستر يونايتد؟

في ظل إخفاقات مانشستر يونايتد المستمرة وتراجع النتائج مع المدرب البرتغالي روبن أموريم، ظهر مجددا اسم النجم الفرنسي السابق زين الدين زيدان لقيادة فريق الإنجليزي.

ويواجه أموريم يُواجه شائعات حول مستقبله في النادي بعد إخفاقه في تصحيح أدائه المتذبذب والمتواضع، حيث لم يتمكن مانشستر يونايتد من تحقيق انتصارين متتاليين منذ بداية الموسم الحالي، وأخفق في استغلال فوزه الأخير على تشيلسي، فقد خسر أمام برينتفورد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد يوم السبت الماضي.



وتصاعدت التكهنات حول احتمالية تولي زين الدين زيدان المدرب السابق لريال مدريد مهمة قيادة "الرد ديفلز".



وأشارت صحيفة "ميرور" البريطانية إلى أن زيدان لديه بعض المطالب للعودة إلى مجال التدريب وقيادة مانشستر يونايتد.

وألمح نجم منتخب فرنسا السابق إيمانويل بوتي سابقًا واحد زملاء زيدان سابقًا، إلى أن زين الدين زيدان سيشترط استيفاء شروط معينة قبل أن يفكر في تولي تدريب مانشستر يونايتد.



وقال إيمانويل بوتي: "بصراحة، أعرف زيزو قليلًا، ويحتاج إلى ضمانات إذا أراد التوقيع هناك في مانشستر يونايتد، حاليًا، لم تكن البيئة في الفريق جيدة لسنوات، استقرار مقاعد البدلاء، ومستوى اللاعبين أيضًا، وتوقعات النادي لم تعد كما كانت في السابق".

وأضاف: "مانشستر يونايتد لا يزال ناديًا كبير، لكنه لم يعد موجودًا على أرض الملعب. وزيدان واع جدًّا وحريصٌ جدًا على جودة اللاعبين".



وتابع: "هل سيتمكن من قلب الوضع هناك؟ أعتقد أن الإجابة الوحيدة هي نعم. لكن في الوقت الحالي، عندما تنظر إلى الفريق، أنا لست مقتنعًا على الإطلاق بمستوى بعض اللاعبين".

وأكد زميل زين الدين زيدان سابقا في المنتخب الفرنسي المتوج بكأس العالم 1998 أنه سيكون أسهل بالنسبة له الإجابة عن سؤال قبول الأسطورة الفرنسي تدريب مانشستر يونايتد.



واردف: "لذا لو كنتُ مكان زيزو، أعتقد أنه سيكون من السهل جدًا، في الواقع، الإجابة عن هذا السؤال، إذا لم أكن أتحدث الإنجليزية أيضًا، فستكون هناك مشكلات أكبر في التواصل داخل غرفة الملابس.

وأضاف: "إذا تولى زيزو تدريب مانشستر يونايتد، فهذا يعني أن لديه حلولًا. في الوقت الحالي، لست متأكدًا من أن كثيرين لديهم حلول لتغيير الوضع في مانشستر يونايتد".

