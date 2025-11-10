الإثنين 10 نوفمبر 2025
انهيار سقف مصنع تحت الإنشاء بالمحلة وإصابة 6 عمال والتحفظ على المقاول ومشرف التنفيذ

تحفظت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية، اليوم، على مقاول المشروع ومشرف أعمال التنفيذ وذلك على خلفية حادث انهيار سقف أحد المصانع تحت الإنشاء داخل المجمع الصناعي الجديد بمدينة المحلة الكبرى ما أسفر عن إصابة ستة من عمال البناء بإصابات وكسور متفرقة خلال أعمال صب الخرسانة.

محافظ الغربية: دعم الفلاح أولوية، ونسعى لتعميم الميكنة الحديثة لخدمة الزراعة وتوفيرها بالتقسيط

سيارة مطموسة اللوحات تثير غضب أهالي طنطا (فيديو)

وتلقى مدير أمن الغربية إخطارا يفيد بانهيار جزء من السقف أثناء تنفيذ الأعمال بالمنطقة الصناعية بالمحلة الكبرى. 

وعلى الفور تحركت قوات الشرطة والحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ حيث تم رفع الجزء المنهار وإنقاذ العمال المصابين.

وجرى نقل 6 مصابين إلى مستشفى المحلة العام بينما نُقلت حالات أخرى إلى أحد المستشفيات الخاصة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. 

وتنوعت الإصابات بين كسور وجروح وكدمات، وقرر الأطباء وضع جميع المصابين تحت الملاحظة لضمان استقرار حالتهم الصحية.

وأمرت النيابة العامة بندب لجنة هندسية لمعاينة موقع الحادث وبيان مدى الالتزام باشتراطات السلامة المهنية وقواعد البناء إلى جانب فحص الشدة الخشبية المستخدمة في أعمال الصب ومراجعة تراخيص التنفيذ والاستشاري المسؤول عن مراحل الإنشاء تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

