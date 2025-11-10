الإثنين 10 نوفمبر 2025
ثقافة وفنون

تفاصيل الـ72 ساعة الأخيرة في حياة إسماعيل الليثي داخل المستشفى (فيديو)

روى السيد حسن عبد العزيز، نقيب الموسيقيين بالمنيا، تفاصيل الساعات الأخيرة فى حياة الراحل المطرب إسماعيل الليثي، قائلا إن الراحل وصل المستشفى وهو فى حالة شبه متوفي، ومنذ دخوله غرفة العناية المركزة، لم يستيقظ نهائيا.


وأضاف فى مداخلة هاتفية مع  الإعلامية نهال طايل مقدمة برنامج "تفاصيل" المذاع على فضائية "صدى البلد": "لما حالة الراحل إسماعيل الليثي، استقرت تم نقله فى 30 ثانية من الطابق الأرضي للثالث، ولكن حالته كانت حرجة، ولم يكن لدى أهله علم بذلك".


وأوضح: “وزارة الصحة كانت تتابع حالة إسماعيل الليثي لحظة بلحظة، وكنا متوقعين وفاته فى أى وقت”. مؤكدا أن زوجة الراحل كانت تتردد على الراحل على فترات.


وتابع: "كافة الأخبار التى تم تداولها عن استقرار حالة الراحل الصحية وتحسنها، عارٍ من الصحة، فالراحل دخل المستشفى فى حالة وفاة".
 

الجريدة الرسمية