تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي

خيم الحزن على الوسط الفني الشعبي، عقب الإعلان عن وفاة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي، متأثرًا بإصابته البالغة في الحادث المروري المروع، الذي تعرّض له قبل أيام على الطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة المنيا.

وكشف أحد المقربين من إسماعيل الليثي أنه منذ دخوله المستشفى لم يفق إلا دقيقة واحدة فقط، ردد فيها اسم نجله الراحل، ودخل في غيبوبة إلى أن فارق الحياة.

ودخلت زوجته شيماء سعيد في نوبة بكاء شديدة فور تأكيد خبر الوفاة، وسط محاولات من الأهل والأقارب لتهدئتها، بعد أن كانت تتمسّك بالأمل في تحسّن حالته خلال الأيام الماضية.

وأكدت مصادر مقرّبة من الأسرة أن شيماء ظلت إلى اللحظات الأخيرة بجانب زوجها في المستشفى، تتابع حالته لحظة بلحظة، قبل أن تتلقى الخبر الصادم من الأطباء، لتنهار تمامًا وتصرخ قائلة: «كان بيقولي استنيني.. كان راجع لولاده».

وتحاول أسرة الفنان تهدئة الموقف داخل المستشفى استعدادًا لاستلام الجثمان، فيما بدأت ترتيبات الجنازة التي من المقرر أن تُشيّع من مسقط رأسه في محافظة الجيزة وسط حضور عدد من الفنانين الشعبيين وزملائه في الوسط الفني.

يُذكر أن إسماعيل الليثي تعرّض لحادث مروّع أثناء عودته من إحياء حفل زفاف، وأسفر الحادث عن وفاة أربعة أشخاص وإصابة آخرين.

وبرحيله، يخسر الوسط الفني أحد أبرز الأصوات الشعبية الشابة التي استطاعت أن تحجز لنفسها مكانة مميزة في قلوب الجمهور خلال السنوات الأخيرة.

