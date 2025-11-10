اعتراضا على تصريحاته، نواب إسرائيليون يقاطعون كلمة نتنياهو أمام الكنيست

18 حجم الخط

ذكرت تقارير إعلامية، اليوم الإثنين، أن نوابا إسرائيليين قاطعوا كلمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمام الكنيست، وتم إخراج ثلاثة منهم على الأقل من القاعة بعد أن وقفوا وصرخوا معترضين على تصريحاته.

نتنياهو: قطاع غزة سيكون منطقة منزوعة السلاح

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في كلمة أمام الكنيست: إن قطاع غزة سيكون منطقة منزوعة السلاح.

تفاصيل كلمة نتنياهو أمام الكنيست

وأضاف نتنياهو: من يهاجمنا نهاجمه ونكبد بالفعل أعداءنا أثمانا باهظة وتمكنا من إزالة التهديد النووي والباليستي الذي شكلته إيران.

وزعم نتنياهو: قدرتنا على مواجهة من يهاجمنا تغيرت ومعركة الدفاع عن إسرائيل مستمرة وعازمون على تطبيق اتفاقيات وقف إطلاق النار مع أعدائنا بحزم.

وادعى نتنياهو، أن الدخول إلى مدينة غزة هو ما أدى إلى الإفراج عن المختطفين وكانت هناك جهات تعارض ذلك، ونسعى لتوسيع دائرة السلام وهناك دول تتقرب إلينا أكثر من أي وقت مضى.

وأكد نتنياهو في كلمة، أعدنا أمس جثمان الضابط هدار جولدن من غزة وبقي لدى حماس 4 جثامين وسيتم نزع سلاح حماس بالطريقة الأسهل أو بالطريقة الصعبة.

