نتنياهو يزعم: نسعى لتوسيع دائرة السلام والتهدئة الإقليمية

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حكومته تسعى إلى «توسيع دائرة السلام »، مؤكدًا أن هناك «تقاربًا إلينا أكثر من أي وقت مضى»، في إشارة إلى اتصالات دبلوماسية وجهود تأمين تحالفات وإجراءات تهدئة إقليمية.

خيار نزع السلاح واضح

وأضاف نتنياهو أن مسألة نزع سلاح حركة حماس مطروحة «إما بالطريقة الأسهل أو بالطريقة الصعبة »، مشدّدًا على أن إسرائيل ماضية في تحقيق هدفها وفق ما تراه مناسبًا لحماية أمنها القومي.

لجنة تحقيق متوازنة لأحداث 7 أكتوبر



في شأن لجنة التحقيق المتعلقة بأحداث 7 أكتوبر، شدّد على ضرورة أن تكون اللجنة «متوازنة» و«تسمع الجميع» حتى تحظى بثقة الجمهور، لافتًا إلى أهمية مصداقية التحقيق وشفافيته لضمان قبول نتائجه لدى المواطنين.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الإثنين، ببدء اجتماع نتنياهو والمبعوث الأمريكي جاريد كوشنر.

وكانت صحيفة «يسرائيل هيوم»، قالت: إن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر يجتمعان مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صباح اليوم لبحث المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب في غزة.

