شويجو: روسيا راضية عن التعاون الوثيق مع مصر

كشف سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرجي شويجو، اليوم، أن روسيا تخطط لعقد أول منتدى أمني دولي في 2026.

تعاون روسيا ومصر فى مجلس الأمن

وقال سكرتير مجلس الأمن الروسي، خلال مشاورات مع مستشارة الأمن القومي للرئيس المصري، فايزة أبو النجا بالقاهرة الاثنين، "نخطط لعقد أول منتدى أمني دولي في موسكو العام المقبل برعاية مجلس الأمن الروسي وسيكون حدثًا واسع النطاق".

وأكد سكرتير مجلس الأمن الروسي، وفق ما نقلت وكالة "ريا نوفستى"، أن موسكو راضية عن التعاون الوثيق مع مصر من خلال مجالس الأمن.

وتابع: "في ظل الظروف الراهنة، من المهم تطوير التعاون الأمني ​​ليس فقط على المستوى الثنائي، بل أيضًا على المستوى متعدد الأطراف".

وصول سكرتير مجلس الأمن الروسي إلى القاهرة

وكان قد وصل سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرجي شويجو، مساء أمس الأحد، إلى القاهرة على رأس وفد رفيع المستوى يضم ممثلين عن عدة وزارات ومؤسسات روسية، لإجراء محادثات بشأن التعاون الثنائي في مختلف المجالات مع كبار القادة السياسيين والعسكريين في مصر.

ويضم الوفد الروسي مسؤولين من وزارات الداخلية، والخارجية، والعدل، والصناعة والتجارة، ووكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" ومؤسسة "روساتوم" الحكومية للطاقة النووية، وهيئات ومؤسسات روسية أخرى.

