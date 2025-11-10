تعزيز الشراكة الاستراتيجية تتصدر المباحثات المصرية الروسية اليوم بالقاهرة

18 حجم الخط

وصل سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرجي شويجو، إلى القاهرة خلال الساعات الماضية على رأس وفد وزاري لإجراء مباحثات مع كبار القادة السياسيين والعسكريين في مصر.



وكان في استقباله في المطار فايزة أبو النجا مستشارة رئيس جمهورية مصر العربية للأمن القومي وجورجي بوريسينكو السفير الروسي في مصر.

وذكر بيان مجلس الأمن الروسي: وصل سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرجي شويجو إلى مصر لإجراء محادثات مع كبار القادة السياسيين والعسكريين في البلاد.

ومن المقرر خلال زيارته للقاهرة عقد اجتماعات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومستشارة الأمن القومي فايزة النجا.

كما يتضمن جدول أعماله اجتماعات مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير الدفاع والتصنيع الحربي الفريق أول عبد المجيد صقر، ورؤساء أجهزة أمنية وأجهزة خاصة أخرى

وضم الوفد الروسي ممثلين رفيعي المستوى من وزارات الداخلية والخارجية والعدل والصناعة والتجارة الروسية والهيئة الاتحادية للتعاون العسكري التقني وروسكوسموس وكالة الفضاء الروسية وروساتوم مؤسسة الطاقة الذرية وجهات أخرى

كما ذكر البيان أنه من المقرر مناقشة مجموعة واسعة من قضايا التعاون الثنائي ذات الاهتمام المشترك بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية الراهنة.

وتشمل المجالات ذات الأولوية مناقشة آفاق تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها على أعلى مستوى بما في ذلك في مجالات التعاون العسكري والعسكري التقني. كما سيناقش الطرفان سبل تكثيف الحوار بين أجهزة إنفاذ القانون والأجهزة الخاصة مع التركيز على ضمان أمن المعلومات ومكافحة الإرهاب والتطرف

كما سيولى اهتمام خاص لتعزيز المشاريع الروسية الاستراتيجية لا سيما في قطاعات التجارة والاقتصاد والطاقة بالإضافة إلى ضمان الأمن الغذائي



