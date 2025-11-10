شويجو: تركيب جسم المفاعل للوحدة الأولى بمحطة "الضبعة" في مصر، 19 نوفمبر

18 حجم الخط

أعلن سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرجي شويجو، اليوم الاثنين، أن تركيب جسم المفاعل للوحدة الأولى في محطة "الضبعة" للطاقة النووية في مصر سيجري في 19نوفمبر.

وقال شويجو، خلال اجتماع مع مستشارة الرئيس المصري للأمن القومي فايزة أبو النجا: "آمل أن يتكلل الحدث الذي نترقبه في 19 نوفمبر، وهو تركيب جسم المفاعل للوحدة الأولى بالنجاح".

وأشار إلى أن كادرًا مصريًا يصل عدده إلى نحو 3500 شخص، فضلًا عن العديد من الشركات، يشارك في بناء محطة الطاقة النووية.

ويُعد جسم المفاعل مكونًا أساسيًا في نظام المفاعل، إذ يضم القلب، ويسمح بحدوث التفاعل النووي المتسلسل المُتحكم به.

ويضمن هذا الوعاء إحكامًا وتحملًا للضغوط ودرجات الحرارة العالية؛ مما يضمن سلامة وحدة الطاقة وموثوقيتها.

