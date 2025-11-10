الإثنين 10 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

شويجو: تركيب جسم المفاعل للوحدة الأولى بمحطة "الضبعة" في مصر، 19 نوفمبر

شويجو، فيتو
شويجو، فيتو
18 حجم الخط

 أعلن سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيرجي شويجو، اليوم الاثنين، أن تركيب جسم المفاعل للوحدة الأولى في محطة "الضبعة" للطاقة النووية في مصر سيجري في 19نوفمبر.

وقال شويجو، خلال اجتماع مع مستشارة الرئيس المصري للأمن القومي فايزة أبو النجا: "آمل أن يتكلل الحدث الذي نترقبه في 19 نوفمبر، وهو تركيب جسم المفاعل للوحدة الأولى بالنجاح".

وأشار إلى أن كادرًا مصريًا يصل عدده إلى نحو 3500 شخص، فضلًا عن العديد من الشركات، يشارك في بناء محطة الطاقة النووية.

ويُعد جسم المفاعل مكونًا أساسيًا في نظام المفاعل، إذ يضم القلب، ويسمح بحدوث التفاعل النووي المتسلسل المُتحكم به. 

ويضمن هذا الوعاء إحكامًا وتحملًا للضغوط ودرجات الحرارة العالية؛ مما يضمن سلامة وحدة الطاقة وموثوقيتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس المصري الطاقة النووية سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرجي شويجو سيرجي شويجو مجلس الامن الروسي

مواد متعلقة

المنطقة الصناعية ومحطة الضبعة النووية تتصدران المباحثات المصرية الروسية بالقاهرة

نائب وزير الصحة يتابع حالة طالبة تعرضت لحادث ويوجه بسرعة التعامل معها بمستشفى الضبعة المركزي

بعد موافقة البرلمان، تفاصيل تعديل اتفاقية إنشاء محطة الضبعة النووية

الأكثر قراءة

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في البورصات العالمية

سعر الفراخ اليوم الإثنين 10 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

السيسي لـ أمين مجلس الأمن الروسي: أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق شرم الشيخ لوقف الحرب في غزة بكل مراحله.. إقامة الدولة الفلسطينية السبيل الوحيد تحقيقًا للسلام العادل والدائم والاستقرار في المنطقة

بايرن ميونخ يقبض على قمة ترتيب الدوري الألماني بعد الجولة العاشرة

برشلونة يطارد ريال مدريد، ترتيب الدوري الإسباني بعد الجولة الـ 12

وزير العمل: إلغاء الحبس في مخالفات العمل واستبداله بعقوبات مالية

مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات بعد قليل

بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة بعد التتويج بالسوبر المحلي

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في البورصات العالمية

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

كل ما تريد معرفته عن معسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية القمل في المنام وعلاقتها بتراكم الديون

عباقرة ولكن مجهولون، "ميسرة العبسي" قائد أول جيش يدخل بلاد الروم

دار الإفتاء: من يمتنع عن أداء صوته الانتخابي يكون آثمًا شرعًا لهذا السبب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads