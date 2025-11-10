سكرتير مجلس الأمن الروسي يؤكد للسيسي اهتمام بلاده بتطوير التعاون العسكري التقني مع مصر

18 حجم الخط

التقى سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرجي شويجو، اليوم الاثنين، بالرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث ناقش الجانبان تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية.

سكرتير مجلس الأمن الروسي يتلقي الرئيس السيسي

وقال سيرجي شويجو، خلال اللقاء بالرئيس السيسي: "أود أن أؤكد مجددًا التزام روسيا بتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية تدريجيا، وأعتقد أن هذه العلاقات مفيدة للطرفين، ويجب ألا تخضع لتأثيرات خارجية"، وفق ما نقلت وكالة “ريا نوفستى" الروسية.

وأشار سكرتير مجلس الأمن الروسي، إلى أن "البلدين ينفذان بنجاح مشاريع بنية تحتية كبرى، بما في ذلك بناء محطة الضبعة للطاقة النووية، حيث بدأت شركة روساتوم الحكومية، بالتعاون مع زملائنا المصريين، أعمال البناء الشاملة للمباني الرئيسية لجميع مفاعلات الطاقة".

وأضاف: "نعبر أيضًا عن اهتمامنا بمواصلة تطوير التعاون العسكري التقني بين روسيا ومصر، بما في ذلك تنفيذ العقود القائمة وإبرام عقود جديدة"، مضيفا أن العمل جار لإنشاء منطقة صناعية روسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فقد تم وضع الإطار القانوني اللازم للمشروع، ونحن نتجه نحو تنفيذه عمليًا.

المجالات الواعدة لتطوير العلاقات بين روسيا ومصر

وأكد المسؤول الروسي أن "المجالات الواعدة لتطوير العلاقات بين روسيا ومصر تشمل الصناعات الدوائية، والبتروكيماويات، والأسمدة المعدنية، وصناعة السيارات، وتصنيع الأغذية.

وخلال الاجتماع، نقل سكرتير مجلس الأمن الروسي، تحيات الرئيس فلاديمير بوتين إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكان سكرتير مجلس الأمن الروسي، وصل مساء أمس الأحد، إلى القاهرة على رأس وفد رفيع المستوى يضم ممثلين عن عدة وزارات ومؤسسات روسية، لإجراء محادثات بشأن التعاون الثنائي في مختلف المجالات مع كبار القادة السياسيين والعسكريين في مصر.

ويضم الوفد الروسي مسؤولين من وزارات الداخلية، والخارجية، والعدل، والصناعة والتجارة، ووكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس) ومؤسسة "روساتوم" الحكومية للطاقة النووية، وهيئات ومؤسسات روسية أخرى.

